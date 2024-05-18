Артета: "Мечта все еще жива"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что он все еще верит в завоевание титула Премьер-Лиги.

Перед заключительным туром Премьер-Лиги ситуация такова, что для чемпионства "Арсеналу" будет мало самостоятельно победить "Эвертон" — "канонирам" также нужна осечка "Манчестер Сити" в матче против "Вест Хэма".



И хотя на бумаге шансы "Арсенала" предотвратить четвертое подряд чемпионство "Сити" невысоки, Артета сохраняет веру.



"Я верю. Мы хотели быть в этом положении. Мы заслужили право прожить этот красивый день вместе с нашими людьми в воскресенье — с надежной и большой возможностью поднять трофей после окончания матча".



"У нас есть возможность прожить этот красивый день в воскресенье, когда мечта все еще жива и все еще возможно. Это футбол — нам нужно жить моментом", — сообщил Артета BBC.