Де Дзерби покидает "Брайтон" в конце сезона

"Брайтон" объявил об уходе из клуба своего главного тренера Роберто Де Дзерби после окончания этого сезона.

Де Дзерби возглавил "Брайтон" в сентябре 2022, с успехом продолжив дело ушедшего в "Челси" Грэма Поттера.



"Брайтон" завершил прошлый сезон на шестом месте в Премьер-Лиге, что стало лучшим результатом "чаек" за все время их выступлений в высшем дивизионе.



Ранее в этом сезоне Де Дзерби наперебой сватали в большие клубы, включая "Ливерпуль", "Челси", "Баварию" и "Барселону". Однако на фоне затянувшегося спада "Брайтона" интерес грандов угас, и лишь в начале мая Роберто заявил, что хочет остаться на своем посту.



Тем не менее, перед матчем заключительного тура Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье было объявлено, что Де Дзерби покидает "Брайтон" по обоюдному согласию сторон.



"Роберто подарил нам два превосходных сезона верной службы, в течение этого времени достигнув с клубом новых высот, и не в последнюю очередь это наша первая европейская кампания, которая надолго останется в памяти фанатов "Брайтона".



"Мы обоюдно договорились прекратить контракт Роберто в момент времени, позволяющий обеим сторонам как можно раньше построить планы на следующий сезон, и у Роберто будет достаточно времени, чтобы обдумать свой следующий шаг и свое будущее".



"Уверен, наши фанаты обеспечат Роберто и его штабу замечательный день и полностью заслуженные проводы на "Амекс" до, во время и после завтрашнего матча".



"Пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить Роберто и его штаб за их упорную работу на протяжении двух последних сезонов. Все они покидают наш клуб в хороших отношениях и с нашими лучшими пожеланиями насчет будущего", — сообщил президент "Брайтона" Тони Блум.