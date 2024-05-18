"Астон Вилла" заинтересована в Галлахере

"Астон Вилла" находится среди клубов, заинтересованных в приобретении полузащитника "Челси" Конора Галлахера.

В воскресенье Галлахер привычно выведет "Челси" с капитанской повязкой на домашний матч Премьер-Лиги против "Борнмута". Ожидается, что это будет последняя игра Конора за родной клуб.



Дело в том, что от контракта Галлахера с "Челси" остается только один год, а переговоры сторон о продлении сотрудничества ничем не увенчались. Дополнительно "синих" к продаже Конора подталкивает непростая ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей.



Как сообщает The Telegraph, во главе очереди, выстроившейся за Галллахером, по-прежнему находится "Тоттенхэм", чей главный тренер Анге Постекоглу является большим поклонником 24-летнего англичанина.



Однако виды на Галлахера имеет и "Вилла", и у бирмингемского клуба есть два больших козыря в борьбе за Конора.



Во-первых, "Вилла" готова предложить Галлахеру возможность сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Во-вторых, со стороны "Челси" существует встречный интерес к 20-летнему нападающему "вилланов" Джону Дурану, который может стать разменной монетой в сделке по Конору.



Прошлым летом "Челси" просил за Галлахера 50 миллионов фунтов. И хотя контракт Конора истекает уже в следующем году, отличная игра полузащитника в этом сезоне является поводом для "синих" слишком не снижать цену.