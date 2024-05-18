Клопп завел аккаунт в инстаграме

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп завел аккаунт в инстаграме, чтобы попрощаться с болельщиками мерсисайдского клуба.

Домашний матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в воскресенье станет последним для Клоппа в "Ливерпуле". Юрген уходит после почти девяти лет в клубе.

Клопп всегда был равнодушен к социальным сетям, однако в преддверии своего прощания с "Энфилдом" все же решил завести инстаграм под псевдонимом "kloppo".

В своем первом же сообщении Клопп обратился к фанатам "Ливерпуля", за считанные часы набрав более полумиллиона подписчиков.

"Дорогие ливерпудлианцы, мы приближаемся к концу. 8 октября 2015 мы впервые по-настоящему встретились. Я бы назвал это любовным романом. С первого дня это было абсолютно невероятное, невероятное время".

"Я так сильно этим наслаждался и хочу поблагодарить вас за всю поддержку, которую вы оказывали нам эти годы, за всю энергию, которую вы придавали нам".

"Мне всегда было интересно, что это за ощущение, если бы мы написали вместе историю, и именно такое ощущение есть у меня сегодня. Это хорошая книга. И если мы прочитаем ее в будущем, то сделаем это с улыбкой на лице".

"Тяжело покидать это невероятное место, но я хочу остаться в контакте с вами. И хотя я не зависаю в социальных сетях, люди сказали мне, что социальные сети помогают поддерживать контакт. Поэтому погнали. Увидимся!" — говорит Клопп в опубликованном видео.


Метки болельщики, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2024 16:00

Количество просмотров Просмотров: 654

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Последние комментарии:




  1. division 18.05.2024 17:33 # division
    Лузерпуль, вы же понимаете что теперь смысл вашего существования только в том,чтобы принимать челсийскую желтенькую?

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  2. electric 18.05.2024 17:30 # electric
    Просто КНЯЗЬ!!!

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  3. meshuggah 18.05.2024 17:11 # meshuggah
    Остаётся в памяти как человек ротироваший судейкам и умоляя всех доиграть картонку

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  4. suddenly 18.05.2024 16:30 # suddenly
    Будет туда еду выкладывать :)

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  5. b84 18.05.2024 16:15 # b84
    пшел нахуй

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  6. sausage 18.05.2024 16:10 # sausage
    Топище!

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