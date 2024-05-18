"Реал" задумывается о покупке Макаллистера
"Реал" задумывается о приобретении полузащитника Алексиса Макаллистера, чей контракт с "Ливерпулем" содержит пункт о выкупе.
Прошлым летом "Ливерпуль" активировал в контракте Макаллистера с "Брайтоном" пункт о выкупе за 35 миллионов фунтов.
По информации аргентинское радиостанции DSports Radio, аналогичный пункт есть и в пятилетнем соглашении Алексиса с "Ливерпулем", а сумма отступных составляет около 60 млн. фунтов.
Утверждается, что "Реал" осведомлен о наличии соответствующего пункта и намерен им воспользоваться в течение следующего года, чтобы заполучить 25-летнего игрока сборной Аргентины.
Ожидается, что в конце этого сезона "Реал" попрощается с 38-летним Лукой Модричем и 34-летним Тони Кроосом, поэтому команда Карло Анчелотти находится в поисках усиления центра поля.
В этом сезоне Макаллистер сыграл 32 матча за "Ливерпуль" в рамках Премьер-Лиги, забив четыре мяча и отдав пять результативных передач. Правда, в последние недели Алексис переживает определенный спад и не совершает результативных действий со своего гола против "Шеффилд Юнайтед" 4 апреля.
18.05.2024 15:00
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Аргентинская радиостанция DSports Radio))) Миха, просто иди раком со этой радиостанцией, с её инсайдами и Реал с собой прихвати. Как говаривал незабвенный Вадик Евсеев, хуй вам!
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