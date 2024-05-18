"Реал" задумывается о покупке Макаллистера

"Реал" задумывается о приобретении полузащитника Алексиса Макаллистера, чей контракт с "Ливерпулем" содержит пункт о выкупе.

Прошлым летом "Ливерпуль" активировал в контракте Макаллистера с "Брайтоном" пункт о выкупе за 35 миллионов фунтов.



По информации аргентинское радиостанции DSports Radio, аналогичный пункт есть и в пятилетнем соглашении Алексиса с "Ливерпулем", а сумма отступных составляет около 60 млн. фунтов.



Утверждается, что "Реал" осведомлен о наличии соответствующего пункта и намерен им воспользоваться в течение следующего года, чтобы заполучить 25-летнего игрока сборной Аргентины.



Ожидается, что в конце этого сезона "Реал" попрощается с 38-летним Лукой Модричем и 34-летним Тони Кроосом, поэтому команда Карло Анчелотти находится в поисках усиления центра поля.



В этом сезоне Макаллистер сыграл 32 матча за "Ливерпуль" в рамках Премьер-Лиги, забив четыре мяча и отдав пять результативных передач. Правда, в последние недели Алексис переживает определенный спад и не совершает результативных действий со своего гола против "Шеффилд Юнайтед" 4 апреля.