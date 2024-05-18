"Реал" задумывается о покупке Макаллистера

Алексис Макаллистер "Реал" задумывается о приобретении полузащитника Алексиса Макаллистера, чей контракт с "Ливерпулем" содержит пункт о выкупе.

Прошлым летом "Ливерпуль" активировал в контракте Макаллистера с "Брайтоном" пункт о выкупе за 35 миллионов фунтов.

По информации аргентинское радиостанции DSports Radio, аналогичный пункт есть и в пятилетнем соглашении Алексиса с "Ливерпулем", а сумма отступных составляет около 60 млн. фунтов.

Утверждается, что "Реал" осведомлен о наличии соответствующего пункта и намерен им воспользоваться в течение следующего года, чтобы заполучить 25-летнего игрока сборной Аргентины.

Ожидается, что в конце этого сезона "Реал" попрощается с 38-летним Лукой Модричем и 34-летним Тони Кроосом, поэтому команда Карло Анчелотти находится в поисках усиления центра поля.

В этом сезоне Макаллистер сыграл 32 матча за "Ливерпуль" в рамках Премьер-Лиги, забив четыре мяча и отдав пять результативных передач. Правда, в последние недели Алексис переживает определенный спад и не совершает результативных действий со своего гола против "Шеффилд Юнайтед" 4 апреля.


Метки Ливерпуль, Макаллистер, Реал

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2024 15:00

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  1. sausage 18.05.2024 15:21 # sausage
    Аргентинская радиостанция DSports Radio))) Миха, просто иди раком со этой радиостанцией, с её инсайдами и Реал с собой прихвати. Как говаривал незабвенный Вадик Евсеев, хуй вам!

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