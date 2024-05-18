Артета высказался по поводу промаха Сона против "Сити"

Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался по поводу нереализованного момента капитана "Тоттенхэма" Сона Хен Мина в матче против "Манчестер Сити".

В минувший вторник "Сити" одержал победу 0:2 в гостях у "Тоттенхэма", благодаря чему потеснил "Арсенал" с вершины Премьер-Лиги перед заключительным туром.



Когда счет в матче на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" был 0:1, Сон вышел один на один с голкипером "горожан" Штефаном Ортегой, но тот ногой отразил удар соперника.



Однако Артета не испытывает никакого негатива к Сону из-за этой осечки, приводя в пример великого баскетболиста Майкла Джордана, который тоже совершал промахи.



"Если бы мне требовалось выбрать игрока в Премьер-Лиге для этого момента, то это был бы он (Сон)".



"Майкл Джордан много раз объяснял, сколько раз он мог совершить бросок на победу, и ему не всегда удавалось это сделать. В этом и состоит прелесть спорта, поэтому что поделать", — цитирует Артету The Independent.