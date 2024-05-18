Гвардиола: "Мойес сделает все, чтобы победить нас"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его коллега Дэвид Мойес и "Вест Хэм" сделают все возможное, чтобы помешать "горожанам" выиграть Премьер-Лигу.

Победа над "Вест Хэмом" в воскресенье гарантирует "Сити" четвертый подряд титул, независимо от результата параллельного матча "Арсенала".



"Вест Хэм" уже не имеет турнирной мотивации и после выезда на "Этихад" прощается с Мойесом, однако Гвардиола совершенно не ожидает легкой прогулки от заключительного матча сезона.



"Он (Мойес) сделает все, чтобы победить нас. Я готов к тому, что это будет тяжелый, тяжелый матч. Я хочу, чтобы мои игроки помнили о "Тоттенхэме" и о том, как "Тоттенхэм" сражался за каждый мяч".



"Тоттенхэм" продемонстрировал невероятную агрессию и самоотдачу. У меня нет никаких сомнений насчет этого. 11 игроков "Вест Хэма" будут готовы победить нас. Два сезона назад "Астон Вилла" была в таком же положении, им было не за что играть, и мы знаем, насколько сложно нам было. Так будет и здесь", — цитирует Гвардиолу ESPN.