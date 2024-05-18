Почеттино опасался своего увольнения после поражения от "Вулверхэмптона"

Рулевой "Челси" Маурисио Почеттино признал, что домашнее поражение 4:2 от "Вулверхэмптона" в феврале могло стоить ему работы.

"Челси" мощно завершает свой первый сезон при Почеттино, имея хорошие шансы завоевать путевку в еврокубки. Благодаря этому рывку Маурисио значительно укрепил свое положение.



Совсем в другом положении Почеттино находился несколько месяцев назад, в качестве своего низшего момента вспоминая то поражение от "волков", когда трибуны "Стэмфорд Бридж" скандировали имя Жозе Моуриньо, а супруга защитника Тиаго Силвы через социальные сети призвала "Челси" к переменам.



"Был ли такой момент, когда я думал, что мне грозит увольнение? Если честно, после "Вулверхэмптона". Помните, что случилось затем?"



"Это не так, что я думал: "Нас уволят". Но то был тяжелый момент. В такой момент тренер и его штаб чувствуют себя одиноко".



"Такое ощущение, что каждый смотрит на тебя как на виноватого, а ты не понимаешь, что происходит. Мы остались там одни после матча на два часа".



"Матч уже давно закончился, а мы пятеро находились друг с другом в очень маленьком помещении. Нам было больше чем грустно. То была несправедливая ситуация, которой мы не заслуживали, но из-за результаты мы оказались в этой ситуации. Проблема была в обстоятельствах", — цитирует Почеттино Daily Mail.