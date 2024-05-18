Полузащитник Софьян Амрабат, вероятно, останется в Премьер-Лиге, даже если "Манчестер Юнайтед" не будет его выкупать у "Аталанты".

Этот сезон 27-летний Амрабат проводит за "Юнайтед" на правах аренды из "Аталанты", причем "красным дьяволам" принадлежит опция выкупа Софьяна за 21.5 млн. фунтов.



Долгое время трансфер Амрабата считался неудачным, и ожидалось, что в конце сезона "Юнайтед" вернет игрока сборной Марокко итальянскому клубу.



Однако в последние недели Амрабат значительно прибавил, стал чаще выходить на поле и даже заслужил похвалу главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага.



По информации The Sun, "Юнайтед" пока не принял свое решение насчет Амрабата, но даже если "дьяволы" не будут его выкупать, Софьян с высокой вероятностью останется в Премьер-Лиге.



Утверждается, что Амрабат находится на радаре у "Кристал Пэлас" и "Фулхэма", чьи скауты просматривали Софьяна в последних матчах и остались под впечатлением от его игры.



Например, "Фулхэм" видит в Амрабате замену для Жоау Палиньи, который едва не ушел в "Баварию" прошлым летом.