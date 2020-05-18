Артета обсудит новый контракт с "Арсеналом" в "правильное время"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что обсудит со своим клубом новый контракт, когда придет "правильное время".

После окончания этого сезона у Артеты останется только 12 месяцев по действующему контракту. За время работы Микеля "Арсенал" значительно окреп, превратившись в реального претендента на титул Премьер-Лиги.



В данный момент Артета полностью сосредоточен на развязке чемпионской гонки, а летом будет готов к переговорам о новой сделке.



"Это нечто, что может подождать до конца сезона или до правильного времени. Тогда мы сядем и поговорим".



"А сейчас важно одержать победу (над "Эвертоном" в последнем туре), продолжая верить, что мы можем стать чемпионами. Это самое важное".



"Что бы ни случилось, это будет очень эмоциональный день. Этот момент, наверное, не является подходящим, чтобы делать какие-либо выводы, но после у нас будет время для размышлений".



"Нужно завершить сезон и постараться понять, почему он завершился так, как завершился. Нам нужно найти ответы на "почему" и на "как", чтобы сделать следующий шаг. Вот что важно", — цитирует Артету Evening Standard.