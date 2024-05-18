Постекоглу — о поражении от "Сити": "Мой худший опыт в карьере"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу назвал поражение 0:2 от "Манчестер Сити" в минувший вторник худшим опытом в своей тренерской карьере.

Перед упомянутым матчем в Северном Лондоне "Тоттенхэм" знал, что поможет "Арсеналу" перехватить инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги, если отберет очки у "Сити".



Постекоглу остался разочарован многими болельщиками "Тоттенхэма", которые желали своей команде проиграть и этим насолить "Арсеналу". Анге опасался, что в случае крупного поражения он будет обвинен в том, что сдал этот матч.



"То был, наверное, мой худший опыт в качестве главного тренера в футболе".



"Когда я осознал свою ошибку насчет того, какой будет атмосфера и что будут чувствовать люди, я испытал беспокойство. Я подумал: "Что будет, если "Манчестер Сити", лучшая команда в мире, которая довольно легко крушит соперников, победит нас 5:0, хотя мы сыграем так хорошо, как можем?"



"У меня выступает холодный пот, когда я думаю, что люди сомневаются в моей честности и честности тех, с кем я работаю".



"Даже когда я пересматривал матч, комментатор сказал во время трансляции: "О, "Тоттенхэм" действительно старается".



"Вам смешно, но это 26 лет моей жизни. Прежде всего люди должны знать, что я люблю эту игру. Если бы мы потерпели крупное поражение, которое "Манчестер Сити" в состоянии нам нанести, мне было бы ненавистно думать, что люди сомневаются в том, как я подготовил команду".



"Я нуждался в парнях, и нужно отдать им должное — в тот вечер они показали выдающийся футбол. То было важно для нашего футбольного клуба. Иначе это бы отбросило тень на наш футбольный клуб. Не думаю, что кто-нибудь может сказать, будто победа далась "Манчестер Сити" легко".



"Матч мог сложиться очень по-другому, притом что "Манчестер Сити" был "Манчестер Сити", — цитирует Постекоглу Sky Sports.