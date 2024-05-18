"Саутгемптон" стал соперником "Лидса" по финалу плей-офф Чемпионшипа
Соперником "Лидса" по финалу плей-офф Чемпионшипа стал "Саутгемптон", со второй попытки уверенно разобравшийся с "Вест Бромвичем".
Первая полуфинальная встреча плей-офф Чемпионшипа между "Вест Бромвичем" и "Саутгемптоном", которые этот сезон завершили на пятом и четвертом местах, соответственно, не принесла голов.
Зато в ответной, при поддержке своих болельщиков, "святые" сокрушили "дроздов" — 3:0. Все три гола были забиты во втором тайме — Уилл Смоллбоун открыл счет, после чего Адам Армстронг оформил дубль.
Таким образом, 26 мая "Лидс" Даниэля Фарке и "Саутгемптон" Расселла Мартина встретятся на "Уэмбли" и определят судьбу третьей путевки в Премьер-Лигу. Ранее "Лестер" и "Ипсвич" повысились в классе напрямую.
18.05.2024 00:00
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