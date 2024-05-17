"Ньюкасл" готовится предложить 15 млн. фунтов за Рамсдейла

"Ньюкасл" хочет сделать голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла своим первым приобретением в летнее трансферное окно.

Этот сезон Рамсдейл начинал первым номером "Арсенала", но довольно скоро оказался за спиной у Давида Райи, которого "канониры" выкупают у "Брентфорда" после окончания аренды.



26-летний англичанин не собирается мириться с ролью запасного голкипера и, как ожидается, попытается найти себе новое пристанище грядущим летом.



По информации The Telegraph, "Ньюкасл" готов заплатить около 15 миллионов фунтов "Арсеналу" за Рамсдейла, самому Аарону предложив контракт на пять лет.



Рамсдейл отреагировал на эту публикацию фразой "это новость для меня" в твиттере, однако источник настаивает, что "Ньюкасл" уже работает над трансфером Аарона.



Добавим, именно наставник "Ньюкасла" Эдди Хау приобрел Рамсдейла, когда тренировал "Борнмут".