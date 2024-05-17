Сезонные абонементы "Челси" подорожают

Впервые за 13 лет "Челси" увеличивает стоимость сезонных абонементов на "Стэмфорд Бридж".

На свои первые два сезона новые владельцы "Челси" заморозили цены на абонементы, этим отблагодарив фанатов за преданность в тяжелое для клуба времени.



Однако растущие расходы и непростая ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей все же заставили "Челси" пойти на непопулярную меру.



Как сообщает The Telegraph, подорожание составило пять процентов — меньше, чем опасались многие болельщики "синих". С сезона 2024/25 самый доступный сезонный абонемент на "Стэмфорд Бридж" будет стоить 787.50 фунтов вместо прежних 750 фунтов.



Даже с учетом подорожания, сезонные абонементы "Челси" остаются гораздо доступнее, нежели у соседей из "Тоттенхэма" и "Арсенала", которые — вместе с "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" — тоже подняли цены.