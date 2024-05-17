Палмер — лучший молодой игрок Премьер-Лиги в сезоне 2023/24

Коул Палмер Вингер "Челси" Коул Палмер был признан лучшим молодым игроком Премьер-Лиги в сезоне 2023/24.

Опередив "Вест Хэм" и "Брайтон", в заключительный день летнего трансферного окна прошлого года "Челси" приобрел Палмера у "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов.

С тех пор Палмер, которому на прошлой неделе исполнилось 22 года, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач за команду Маурисио Почеттино в Премьер-Лиге.

Палмер стал только третьим в истории игроком в возрасте не старше 21 года (на момент начала сезона), совершившим 30+ результативных действий за сезон Премьер-Лиги. Прежде это удавалось Робби Фаулеру и Крису Саттону.

Примечательно, что 16 из 22 своих голов Палмер забил на "Стэмфорд Бридж", сравнявшись по этому показателю с Дидье Дрогба и Фрэнком Лэмпардом. В воскресенье против "Борнмута" у Коула будет возможность побить рекорд легенд "Челси".

В борьбе за престижную награду, учрежденную в сезоне 2019/20, Палмер опередил Фила Фодена, Эрлинга Холанда, Букайо Сака, Вильяма Салиба, Александера Исака, Кобби Майну и Дестини Удоджи.

Обладатель этой награды определялся из числа игроков, которым на момент начала сезона было 23 года или меньше, посредством сложения голосов болельщиков и комиссии экспертов.


Метки награды, Палмер, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2024 21:00

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Последние комментарии:




  1. kukuruzko 17.05.2024 21:54 # kukuruzko
    КОРОЛЬ!!!

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  2. ganinilyha 17.05.2024 21:19 # ganinilyha
    Так-то достоин и лучшего игрока в принципе. Но чисто из-за этой награды не дадут. Где тогда лучший старый игрок сезона?

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  3. suddenly 17.05.2024 21:09 # suddenly
    Ну значит и основную награду должен брать.

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  4. hunter022 17.05.2024 21:04 # hunter022
    Просто-Филю обокрали...

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