Палмер — лучший молодой игрок Премьер-Лиги в сезоне 2023/24
Вингер "Челси" Коул Палмер был признан лучшим молодым игроком Премьер-Лиги в сезоне 2023/24.
Опередив "Вест Хэм" и "Брайтон", в заключительный день летнего трансферного окна прошлого года "Челси" приобрел Палмера у "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов.
С тех пор Палмер, которому на прошлой неделе исполнилось 22 года, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач за команду Маурисио Почеттино в Премьер-Лиге.
Палмер стал только третьим в истории игроком в возрасте не старше 21 года (на момент начала сезона), совершившим 30+ результативных действий за сезон Премьер-Лиги. Прежде это удавалось Робби Фаулеру и Крису Саттону.
Примечательно, что 16 из 22 своих голов Палмер забил на "Стэмфорд Бридж", сравнявшись по этому показателю с Дидье Дрогба и Фрэнком Лэмпардом. В воскресенье против "Борнмута" у Коула будет возможность побить рекорд легенд "Челси".
В борьбе за престижную награду, учрежденную в сезоне 2019/20, Палмер опередил Фила Фодена, Эрлинга Холанда, Букайо Сака, Вильяма Салиба, Александера Исака, Кобби Майну и Дестини Удоджи.
Обладатель этой награды определялся из числа игроков, которым на момент начала сезона было 23 года или меньше, посредством сложения голосов болельщиков и комиссии экспертов.
17.05.2024 21:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
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Так-то достоин и лучшего игрока в принципе. Но чисто из-за этой награды не дадут. Где тогда лучший старый игрок сезона?
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Ну значит и основную награду должен брать.
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Просто-Филю обокрали...
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