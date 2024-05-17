Палмер — лучший молодой игрок Премьер-Лиги в сезоне 2023/24

Вингер "Челси" Коул Палмер был признан лучшим молодым игроком Премьер-Лиги в сезоне 2023/24.

Опередив "Вест Хэм" и "Брайтон", в заключительный день летнего трансферного окна прошлого года "Челси" приобрел Палмера у "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов.



С тех пор Палмер, которому на прошлой неделе исполнилось 22 года, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач за команду Маурисио Почеттино в Премьер-Лиге.



Палмер стал только третьим в истории игроком в возрасте не старше 21 года (на момент начала сезона), совершившим 30+ результативных действий за сезон Премьер-Лиги. Прежде это удавалось Робби Фаулеру и Крису Саттону.



Примечательно, что 16 из 22 своих голов Палмер забил на "Стэмфорд Бридж", сравнявшись по этому показателю с Дидье Дрогба и Фрэнком Лэмпардом. В воскресенье против "Борнмута" у Коула будет возможность побить рекорд легенд "Челси".



В борьбе за престижную награду, учрежденную в сезоне 2019/20, Палмер опередил Фила Фодена, Эрлинга Холанда, Букайо Сака, Вильяма Салиба, Александера Исака, Кобби Майну и Дестини Удоджи.



Обладатель этой награды определялся из числа игроков, которым на момент начала сезона было 23 года или меньше, посредством сложения голосов болельщиков и комиссии экспертов.



