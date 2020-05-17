Слот подтвердил, что переходит в "Ливерпуль"

В отсутствие официального подтверждения Арне Слот из "Фейеноорда" самостоятельно объявил, что заменит Юргена Клоппа на посту главного тренера "Ливерпуля".

Клопп тренирует "Ливерпуль" с октября 2015, однако Юрген завершает свою карьеру в мерсисайдском клубе домашним матчем против "Вулверхэмптона" в ближайшее воскресенье.



Еще в апреле стало известно, что поиски преемника для Клоппа привели "Ливерпуль" к Слоту. "Красные" уже согласовали с "Фейеноордом" компенсацию за 45-летнего голландца в размере 9.4 млн. фунтов.



"Я могу подтвердить, что стану тренером "Ливерпуля" со следующего сезона".



"До сих пор я не думал об этом, потому что был занят подготовкой к своему последнему матчу, но теперь я могу начать. В начале недели ты думаешь только о тренировочном процессе и все такое".



"Но теперь это ощущение становится сильнее. Поэтому я и опоздал на пресс-конференцию — я хотел лично попрощаться с некоторыми людьми и провести с ними время, а не просто пожать руки".



"Я понимаю, что хорошие результаты помогают, но очень приятно чувствовать, что люди сожалеют о моем уходе", — цитирует Слота BBC.



Арне тренирует "Фейеноорд" с декабря 2020, завоевав титул Эредивизии в сезоне 2022/23. В этой кампании Арне выиграл Кубок Голландии.



Свою карьеру в "Фейеноорде" Слот завершает домашним матчем против "Эксельсиора" в ближайшее воскресенье.