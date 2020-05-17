Слот подтвердил, что переходит в "Ливерпуль"
В отсутствие официального подтверждения Арне Слот из "Фейеноорда" самостоятельно объявил, что заменит Юргена Клоппа на посту главного тренера "Ливерпуля".
Клопп тренирует "Ливерпуль" с октября 2015, однако Юрген завершает свою карьеру в мерсисайдском клубе домашним матчем против "Вулверхэмптона" в ближайшее воскресенье.
Еще в апреле стало известно, что поиски преемника для Клоппа привели "Ливерпуль" к Слоту. "Красные" уже согласовали с "Фейеноордом" компенсацию за 45-летнего голландца в размере 9.4 млн. фунтов.
"Я могу подтвердить, что стану тренером "Ливерпуля" со следующего сезона".
"До сих пор я не думал об этом, потому что был занят подготовкой к своему последнему матчу, но теперь я могу начать. В начале недели ты думаешь только о тренировочном процессе и все такое".
"Но теперь это ощущение становится сильнее. Поэтому я и опоздал на пресс-конференцию — я хотел лично попрощаться с некоторыми людьми и провести с ними время, а не просто пожать руки".
"Я понимаю, что хорошие результаты помогают, но очень приятно чувствовать, что люди сожалеют о моем уходе", — цитирует Слота BBC.
Арне тренирует "Фейеноорд" с декабря 2020, завоевав титул Эредивизии в сезоне 2022/23. В этой кампании Арне выиграл Кубок Голландии.
Свою карьеру в "Фейеноорде" Слот завершает домашним матчем против "Эксельсиора" в ближайшее воскресенье.
17.05.2024 20:00
Просмотров: 291
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
РОССИЯ
ПУТИН
СЛОТ
СОБАКИ ЛАЮТ КАРАВАН ИДЁТ
(ответить)
дагестаночка, ебло к осмотру
Израильские военные нашли тела трех похищенных ХАМАС заложников — студентки из Германии Шани Лук, а также Ицхака Гелернтера и Амита Бускилы. Сообщается, что они были убиты во время вторжения радикалов в Израиль и устроенной ими резни, а их трупы ХАМАС забрал в сектор Газа.
Информацию о нахождении тел удалось получить после допросов террористов, задержанных в секторе Газа, а также разведданных штаба по поиску заложников и пропавших без вести при Разведывательном управлении ЦАХАЛа.
Личности убитых подтвердили судмедэксперты, семьи погибших получили уведомления.
Напомним, фотографии Шани Лук — 23-летней гражданки Германии и Израиля — после вторжения ХАМАС в Израиль облетели весь мир. 7 октября 2023 года боевики похитили девушку на музыкальном фестивале в Израиле. На кадрах Шани лежала без признаков жизни с вывернутыми ногами. Позднее стало известно, что она мертва.
(ответить)
Что за ноунейм на главной?
(ответить)
Лысый из БраZZерс будет ебать Щелси.
(ответить)
Ивановскому блогеру назначили два года и один месяц колонии за антивоенное видео «Не путать немцев с гитлеровцами, а русских с путинцами»
17.05.2024 16:56 #
sausage
Ой, а чёй-то опять с демократией и свободой слова случилось?
(ответить)
В Зимбабве из-за сильнейшей за 40 лет засухи погибло 3/4 урожая кукурузы
Урожай кукурузы в Зимбабве упадет в этом сезоне на 3/4 от обычного уровня, так как в стране в настоящее время держится сильная засуха, вызванная феноменом Эль-Ниньо, информирует Bloomberg.
Как подсчитало агентство, в текущем сезоне произведут 634 699 тонн зерна, что на 72 % меньше по сравнению с прошлым годом. Согласно статистическим данным, начало лета стало наиболее засушливым за минувшее 40-летие. В нынешнем сезоне засеяно 1,78 млн га — это на 7 % меньше, нежели предполагалось, и на 12 % меньше, нежели в прошедшем году.
Производители зерна из Зимбабве собираются импортировать около 1,4 млн тонн кукурузы к июлю для решения проблемы его нехватки. Потребление кукурузы африканским государством составляет 2,2 млн тонн кукурузы в год, из них 1,8 млн тонн идут в пищу, а 400 тыс. тонн — на корм скоту.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий