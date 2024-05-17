Гвардиола уверен, что "Сити" не будет легко против "Вест Хэма"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что домашний матч против "Вест Хэма" не будет легкой прогулкой для его команды.

В ближайшее воскресенье "Сити" завоюет четвертый титул Премьер-Лиги подряд, если одержит победу над "Вест Хэмом".



"Вест Хэм" уже ни на что не претендует, может похвастать только одной победой в семи последних матчах и вдобавок расстается со своим главным тренером Дэвиом Мойесом.



Однако Гвардиола ожидает, что этот матч будет таким же напряженным, как и противостояние с "Астон Виллой" два года назад, когда "горожане" отыграли дефицит в два гола и, вырвав победу 3:2, завоевали титул на самом финише.



"У меня есть ощущение, что это снова будет "Астон Вилла". Мы бы хотели вести 3:0 спустя 10 минут после начала, но этому не бывать".



"За последние три-четыре дня я посмотрел достаточно матчей, которые "Вест Хэм" сыграл в предыдущие месяцы и недели".



"У них есть несколько вещей, которые нам нужно контролировать, иначе это будет сложно. Однако у нас есть еще два дня на подготовку к этому заключительному матчу, и мы будем готовы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.