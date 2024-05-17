Гвардиола уверен, что "Сити" не будет легко против "Вест Хэма"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что домашний матч против "Вест Хэма" не будет легкой прогулкой для его команды.

В ближайшее воскресенье "Сити" завоюет четвертый титул Премьер-Лиги подряд, если одержит победу над "Вест Хэмом".

"Вест Хэм" уже ни на что не претендует, может похвастать только одной победой в семи последних матчах и вдобавок расстается со своим главным тренером Дэвиом Мойесом.

Однако Гвардиола ожидает, что этот матч будет таким же напряженным, как и противостояние с "Астон Виллой" два года назад, когда "горожане" отыграли дефицит в два гола и, вырвав победу 3:2, завоевали титул на самом финише.

"У меня есть ощущение, что это снова будет "Астон Вилла". Мы бы хотели вести 3:0 спустя 10 минут после начала, но этому не бывать".

"За последние три-четыре дня я посмотрел достаточно матчей, которые "Вест Хэм" сыграл в предыдущие месяцы и недели".

"У них есть несколько вещей, которые нам нужно контролировать, иначе это будет сложно. Однако у нас есть еще два дня на подготовку к этому заключительному матчу, и мы будем готовы", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2024 18:00

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  1. dvaodinfy 17.05.2024 18:02 # dvaodinfy
    конечно, будет суперлегко разорвать жопу Моеса на последок.

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