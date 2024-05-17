Франк отреагировал на слухи насчет "Юнайтед"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк отреагировал на слухи насчет "Манчестер Юнайтед" и заявил, что очень счастлив в своем клубе.

Ранее в мае издание The Telegraph сообщило, что Франк будет серьезным кандидатом на работу с "Манчестер Юнайтед", если "красные дьяволы" решат отказаться от услуг Эрика Тен Хага в конце сезона.



Франк не берется гадать, как сложится его будущее, однако датский специалист ценит то, что есть у него в "Брентфорде".



"Могу ли я реализовать свои амбиции в "Брентфорде"? Не вижу, почему нет. Думаю, амбиции — это много всего".



"Никогда не знаешь, что случится в будущем. Возможно, я останусь здесь до конца своего времени в футболе. Отправлюсь ли я в другой клуб? Может быть, это тоже будет хорошим вариантом. Но ты никогда не знаешь".



"Я лишь знаю, что я очень счастлив здесь. Мои амбиции заключаются в следующем: как я могу сделать клуб идеальным? Как мы можем попытаться что-нибудь выиграть? Как нам пойти против прогнозов и хотя бы раз квалифицироваться в еврокубки? Ты никогда не знаешь, и я не хочу ставить никаких целей".



"Здесь хорошая культура. Здесь хорошая атмосфера. Мы стремимся в одном направлении, у нас есть сплоченность. Хотя это не значит, что моя работа лишена стресса".



"Однако здесь много хороших вещей. Думаю, иногда тебе нужно ценить, чем ты обладаешь", — цитирует Франка Evening Standard.