"Вест Хэм" получил 9.5 млн. фунтов за Керера

Тило Керер "Монако" выкупил защитника Тило Керера у "Вест Хэма" за 9.5 млн. фунтов.

Керер ни разу не попал в стартовый состав "Вест Хэма" в первой половине этого сезона Премьер-Лиги, поэтому в январе Тило согласился перейти в "Монако" на правах аренды.

Керер утвердился в качестве ключевого игрока "Монако", и сегодня клуб французской Лиги 1 подтвердил, что воспользовался своей опцией по выкупу 27-летнего немца.

Керер связал свое будущее с "Монако" до июня 2028 и принес "Вест Хэму" 9.5 млн. фунтов, сообщает Evening Standard.

Изначально Керер прибыл в "Вест Хэм" из ПСЖ за 10 млн. фунтов летом 2022. Всего Тило провел 38 матчей за "молотобойцев", включая восемь в триумфальном для лондонского клуба розыгрыше Лиги Конференций в прошлом сезоне.




Метки аренда, Вест Хэм, Керер, Монако, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2024 16:00

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