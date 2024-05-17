"Вест Хэм" получил 9.5 млн. фунтов за Керера

"Монако" выкупил защитника Тило Керера у "Вест Хэма" за 9.5 млн. фунтов.

Керер ни разу не попал в стартовый состав "Вест Хэма" в первой половине этого сезона Премьер-Лиги, поэтому в январе Тило согласился перейти в "Монако" на правах аренды.



Керер утвердился в качестве ключевого игрока "Монако", и сегодня клуб французской Лиги 1 подтвердил, что воспользовался своей опцией по выкупу 27-летнего немца.



Керер связал свое будущее с "Монако" до июня 2028 и принес "Вест Хэму" 9.5 млн. фунтов, сообщает Evening Standard.



Изначально Керер прибыл в "Вест Хэм" из ПСЖ за 10 млн. фунтов летом 2022. Всего Тило провел 38 матчей за "молотобойцев", включая восемь в триумфальном для лондонского клуба розыгрыше Лиги Конференций в прошлом сезоне.