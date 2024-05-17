Тухель покидает "Баварию" и начинает переговоры с МЮ

Томас Тухель Главный тренер "Баварии" Томас Тухель будет доступен для клубов Премьер-Лиги грядущим летом, не сумев договориться о продлении своего пребывания в Мюнхене.

"Бавария" еще в феврале объявила, что Тухель покинет свой пост в конце сезона. Однако гранд Бундеслиги столкнулся с огромными проблемами, подыскивая замену Тухеля.

После того, как несколько кандидатов отказались занять место Тухеля, "Бавария" решила пересмотреть свое решение по Томасу, однако эти переговоры ни к чему не привели.

"Это моя последняя пресс-конференция в качестве главного тренера "Баварии". Наше соглашение от февраля остается в силе. Недавно мы обсуждали это, но не договорились", — цитирует Тухеля The Independent.

Ранее пресса сообщала, что возвращение в Премьер-Лигу будет приоритетом для Тухеля, если тот покинет Мюнхен. Томаса сватают в "Манчестер Юнайтед" и в его бывший клуб "Челси".

А если верить немецкому изданию Bild, то представители Тухеля уже начали переговоры о переходе своего клиента в "Юнайтед" на замену Эрику Тен Хагу.


Метки Бавария, Манчестер Юнайтед, тренеры, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2024 14:00

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  1. narcot 17.05.2024 14:15 # narcot
    ссытесь, чмохи?

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  2. suddenly 17.05.2024 14:03 # suddenly
    Вчера только требовал подписать Фернандеша, а уже сегодня готов сам к нему перейти.

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