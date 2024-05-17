Де Брюйне: "Люди не ценят того, что Холанд сделал в этом сезоне"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что люди недостаточно ценят игру нападающего Эрлинга Холанда в этом сезоне.

23-летний Холанд выдающимся образом отыграл прошлый сезон, забив 52 гола в 53 матчах и завоевав с "Сити" требл.



В этом сезоне Холанд играет не так ярко и зачастую подвергается критике. Однако Де Брюйне напоминает, что именно его норвежский партнер по команде является лидером бомбардирской гонки Премьер-Лиги с 27 голами.



"В прошлом сезоне его показатели результативности были столь невероятны и нелепы. Когда затем ты проводишь сезон чуть менее ярко, люди не ценят того, что ты сделал. Но он ве равно забил 27 голов и, наверное, снова выиграет "Золотую бутсу". Это невероятно. Он снова удивительно хорош, и он всегда делает то, что делает".



"Выбирая лучшего игрока сезона, если смотреть на нашу команду, я бы назвал Фила (Фодена) или Родри — из-за их важности. В других командах тоже есть действительно хорошие игроки. Несколько — в "Арсенале", Олли Уоткинс удивительным образом выступает за "Астон Виллу", — цитирует Де Брюйне Daily Mirror.