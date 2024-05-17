"Ливерпуль" объявил об уходе Матипа и Тиаго
"Ливерпуль" объявил, что защитник Жоэль Матип и полузащитник Тиаго Алькантара покинут клуб в конце сезона свободными агентами.
32-летний Матип провел в "Ливерпуле" восемь сезонов, выиграв с мерсисайдцами Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Чемпионов.
Всего Матип сыграл за "Ливерпуль" 201 матч, последним из которых стала победа 4:3 над "Фулхэмом" в начале декабря, когда камерунец порвал крестообразные связки колена.
Как и Матип, Алькантара в данный момент травмирован. Вообще, в этом сезоне 33-летний испанец сыграл только пять минут, появившись на замену против "Арсенала" в начале февраля.
Всего Алькантара провел 98 матчей за "Ливерпуль" после своего перехода из "Баварии" за 25 миллионов фунтов в сентябре 2020. Вместе с "красными" Тиаго успел завоевать только один большой трофей — Кубок Англии в сезоне 2021/22.
Расставание с Матипом и Алькантарой, чьи контракты истекают в конце сезона, станет первым этапом перестройки "Ливерпуля" в эпоху после Юргена Клоппа.
17.05.2024 12:00
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