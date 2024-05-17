Магуайр оставил бы VAR только для офсайдов
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр назвал единственную вещь, для которой он бы оставил систему VAR.
6 июня 20 клубов Премьер-Лиги проголосуют насчет отказа от VAR со следующего сезона. В данный момент шансы на то, что эту технологию уберут, минимальны.
Однако Магуайр предпочел бы использовать VAR только при определении офсайдов, решения по пенальти и удалениям оставив исключительно за рефери в поле.
"Думаю, мнения насчет этого разделятся, и многие люди захотят оставить VAR. В то же время многие выступают за то, чтобы избавиться от нее. Наверное, эта система должна работать лучше".
"Со следующего сезона появятся автоматические офсайды, и это улучшит VAR. Решения будут приниматься быстрее".
"Лично я оставил бы VAR только для офсайдов. Для всего остального я бы ее убрал, учитывая мнения. Офсайды — это фактическая вещь, а не субъективная".
"Так сложно проигрывать матч из-за гола, когда игрок залез в офсайд на два-три метра. Каждый совершает ошибки, лайнсмены совершают ошибки, поэтому я бы оставил VAR для этого".
"Но я бы не использовал VAR для красных карточек или пенальти, потому что, даже сейчас, люди спорят о том, правильное это решение или нет".
"Некоторые игроки хотят избавиться от VAR. Зафиксированные VAR офсайды слегка убивают празднования голов. Где-то в глубине игроки сомневаются, будет гол засчитан или нет".
"Я определенно не хочу видеть пенальти, назначенные из-за VAR. Пускай только рефери принимает это решение".
"В этом сезоне было слишком много спорных пенальти. Пенальти решают футбольные матчи, и это столь важный аспект игры".
"Разумеется, я являюсь защитником, и я бы не сказал по-другому. Возможно, нападающие скажут, что хотят эти спорные пенальти".
"Но лично я не хочу видеть эти спорные пенальти, благодаря которым выигрываются футбольные матчи. Это должен быть явный пенальти. То же самое с красными карточками — пускай рефери решает".
"Мы хотим, чтобы футбол был контактным видом спорта. Мы хотим, чтобы футбол был агрессивным. Мы хотим, чтобы игроки чувствовали, что могут идти в жесткую борьбу, если это честно и не опасно", — сообщил Магуайр The Sun.
17.05.2024 11:00
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Не читал, но если брать инфу из-за головка, то на мой взгляд, здравая идея! Пусть они линии там чертят - на компе, вдруг у лайнсмена в глазах зарябило! А вот пенки пускай главный судья смотрит и напрягается, не рассчитывая, что его кто-то прикроет, а потом самое главное разделит ответственность! Пусть только судья в поле берет ответственность за все, что не касается боковых судей(ВАР)! Чтобы было потом понятно кого отправлять судить в лигу 2!
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