Сон прокомментировал свой промах против "Сити"

Сон Хен Мин и Хосеп Гвардиола Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин прокомментировал свой нереализованный момент в матче против "Манчестер Сити".

В минувший вторник "шпоры" потерпели домашнее поражение 0:2 от "Сити", который благодаря этим трем очкам вернул себе лидерство в Премьер-Лиге перед заключительным туром.

На 86-й минуте матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэидум", когда счет еще был 0:1, Сон не реализовал выход один на один с голкипером "горожан" Штефаном Ортегой, который заменил получившего травму Эдерсона и который ногой отразил удар соперника.

Если бы Сон забил, а "Сити" потерял очки, то инициатива в чемпионской гонке перешла бы к "Арсеналу", однако прежде всего южнокорейский нападающий расстроен из-за своей команды, а не соседей по Северному Лондону.

"Я тоже человек. Их голкипер принял действительно хорошее решение и сделал себя действительно крупным".

"Но я беру ответственность за то, что не использовал этот большой момент для команды, потому что команда трудилась действительно упорно, чтобы попытаться добыть хороший результат", — сообщил Сон Evening Standard.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2024 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1299

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  1. pavlix76 17.05.2024 10:49 # pavlix76
    пиздун косоглазый

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  2. wengerrrro 17.05.2024 10:32 # wengerrrro
    щас бы промах комментировать

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  3. suddenly 17.05.2024 10:02 # suddenly
    Хитрый казах.

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