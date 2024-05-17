Сон прокомментировал свой промах против "Сити"

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин прокомментировал свой нереализованный момент в матче против "Манчестер Сити".

В минувший вторник "шпоры" потерпели домашнее поражение 0:2 от "Сити", который благодаря этим трем очкам вернул себе лидерство в Премьер-Лиге перед заключительным туром.



На 86-й минуте матча на "Тоттенхэм Хотспур Стэидум", когда счет еще был 0:1, Сон не реализовал выход один на один с голкипером "горожан" Штефаном Ортегой, который заменил получившего травму Эдерсона и который ногой отразил удар соперника.



Если бы Сон забил, а "Сити" потерял очки, то инициатива в чемпионской гонке перешла бы к "Арсеналу", однако прежде всего южнокорейский нападающий расстроен из-за своей команды, а не соседей по Северному Лондону.



"Я тоже человек. Их голкипер принял действительно хорошее решение и сделал себя действительно крупным".



"Но я беру ответственность за то, что не использовал этот большой момент для команды, потому что команда трудилась действительно упорно, чтобы попытаться добыть хороший результат", — сообщил Сон Evening Standard.