Руни предлагает МЮ разогнать всех игроков, кроме Фернандеша и молодежи

Лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни предложил своему бывшему клубу разогнать всех игроков, за исключением капитана Бруну Фернандеша и молодежи.

"Юнайтед" подходит к заключительному туру Премьер-Лиги, занимая только восьмое место в таблице. "Красные дьяволы" всерьез рискуют не попасть в еврокубки на будущий сезон.



На фоне своих партнеров по команде выгодно выделяется Фернандеш, который является лучшим игроком "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги по голам (10) и результативным передачам (7).



По мнению Руни, только Фернандеш и молодые игроки вроде Кобби Майну с Алехандро Гарначо заслуживают остаться в "Юнайтед".



"Ты должен строить команду вокруг Бруну. Этот игрок обладает мастерством. Он обладает бойцовским духом. Думаю, нужно сохранить молодых игроков и Бруну, а в остальном нужна огромная чистка. Это займет не один год, это займет следующие пару лет".



"Чтобы соперничать в этой лиге, тебе нужны игроки лучше. Не поймите меня неправильно, у них хорошие игроки, игроки уровня Премьер-Лиги. Но чтобы соперничать с "Манчестер Сити", с "Ливерпулем", с "Арсеналом", тебе нужны игроки лучше", — сообщил Руни Sky Sports.