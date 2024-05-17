Тен Хаг против отказа от VAR

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выступил против отказа от системы VAR в Премьер-Лиге.

6 июня по инициативе "Вулверхэмптона" клубы Премьер-Лиги проголосуют насчет отказа от VAR со следующего сезона. Чтобы принять эту идею, потребуются голоса минимум 14 из 20 участников дивизиона.



Премьер-Лига уже выступила против этого, указав на то, что точность решений VAR выросла с 82%, когда технология была внедрена в 2019 году, до 96% в этом сезоне.



По информации Daily Star, "Юнайтед", "Ливерпуль" и три неназванных клуба выступают за то, чтобы оставить VAR. Так считает и Тен Хаг, предлагая сосредоточить усилия на улучшении этой технологии.



"Я не думаю, что есть путь назад. В принципе, VAR делает футбол более справедливым. Но у нас есть проблемы. Нам нужны улучшения", — сообщил Тен Хаг.