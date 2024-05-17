Глава Премьер-Лиги посетит матч "Арсенала", а не "Сити" в 38-м туре

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс сделал свой выбор между двумя матчами с претендующими на титул командами.

Чтобы завоевать титул Премьер-Лиги четвертый раз подряд, "Манчестер Сити" достаточно победить дома "Вест Хэм" в ближайшее воскресенье.



В то же время "Арсеналу", который в заключительном туре дома принимает "Эвертон", будет мало собственной победы — "канонирам" также нужна осечка "Сити".



И хотя формально шансы "Сити" на чемпионство выглядят гораздо выше, чем "Арсенала", Мастерс решил, что в воскресенье будет присутствовать на "Эмирейтс", а не на "Этихад".



Таким образом, Мастерсу при любом раскладе не придется передавать кубок Премьер-Лиги в руки команды Хосепа Гвардиолы.



BBC связывает это решение Мастерса с тем, что у Премьер-Лиги есть нерешенный конфликт с "Сити". Более года назад лига обвинила "горожан" в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей, но клуб категорически отрицает свою неправоту.