Тен Хаг: "Эта команда развивается"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что видит много позитивных вещей в этом сезоне.

Перед заключительным туром Премьер-Лиги "Юнайтед" занимает только восьмое место в таблице, рискуя не попасть в еврокубки на будущий сезон.



Однако Тен Хаг считает, что не все так плохо, указывая на прогрессирующую молодежь. Кроме того, финал Кубка Англии 25 мая оставляет "Юнайтед" возможность скрасить этот сезон.



"Я вижу позитивные вещи. Я вижу, что эта команда развивается".



"Я знаю причины, почему мы не проявляем себя. Никакая команда не будет проявлять себя, когда вся четвертка защитников недоступна на протяжении сезона, когда недоступен опорный полузащитник. Даже наш нападающий, Расмус Хейлунд, был трижды травмирован. Был травмирован и Рэшфорд".



"Эти проблемы были с нами на протяжении сезона, и это оказало негативное влияние на результаты".



"Но в конце концов вы видите, что некоторые игроки вроде молодежи проявляют себя, прогрессируют, и это большой позитив".



"У этого клуба высокий потенциал. Все мы знаем это. Люди могут видеть это. Кобби Майну. Гарначо, Диалло. Хейлунд. Здесь также есть классные игроки, опытные игроки вроде Бруну (Фернандеша), Андре Онана".



"Я могу продолжать. Лича Мартинес, Люк Шоу. Также можно сказать, что Диогу Далот проводит великолепный сезон. Скотт Мактоминей очень хорош в этом сезоне".



"В этом сезоне было много позитивных вещей, но я не могу ссылаться на это. Знаете, почему? В конце концов мы должны выигрывать трофеи. В Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов мы выступили не так, как люди ожидали от нас", — цитирует Тен Хага Sky Sports.