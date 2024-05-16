Голосование по отказу от VAR обречено на провал
Голосование по отказу от системы VAR в Премьер-Лиге со следующего сезона почти наверняка потерпит неудачу.
Накануне стало известно, что "Вулверхэмптон" предложил вынести на голосование вопрос от отказе от VAR во время ежегодной встречи клубов Премьер-Лиги 6 июня.
Ссылаясь сразу на несколько высокопоставленных источников, Sky Sports утверждает, что это голосование обречено на провал — "волкам" не удастся собрать необходимые 14 из 20 голосов.
Тем не менее, сам факт голосования должен оказать давление на Премьер-Лигу и судейский корпус для повышения стандартов работы рефери, к которым было немало нареканий в этом сезоне.
16.05.2024 22:00
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а без var нареканий прям не будет )
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