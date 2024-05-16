У Люка Шоу случился рецидив

У левого защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу случился рецидив в процессе восстановления поле мышечной травмы.

28-летний Шоу не играет за "Юнайтед" с середины февраля, приняв участие лишь в 15 матчах этого сезона во всех соревнованиях.



Восстановление Шоу затягивается, рискуя лишить Люка не только возможности сыграть в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити" 25 мая, но и на Евро-2024 со сборной Англии.



"В данный момент ситуация Люка выглядит очень сложно. Скажем так, его участие в финале маловероятно, но очень маленькие шансы есть. У него случился рецидив, и нам нужно определить, насколько это серьезно", — цитирует главного тренера МЮ Эрика Тен Хага Evening Standard.