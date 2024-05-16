Палмер: "Возвращение в Европу — шаг в правильном направлении"

Вингер "Челси" Коул Палмер заявил, что попадание в еврокубки стало бы "шагом в правильном направлении" для его команды.

Только 3 апреля "Челси" занимал 12-е место в Премьер-Лиге. Резко ускорившись в последние недели, "синие" смогли значительно улучшить свое турнирное положение.



После победы 1:2 над "Брайтоном" накануне "Челси" обнаружил себя на шестом месте в таблице, и если "синие" не проиграют "Борнмуту" в ближайшее воскресенье, то гарантируют себе попадание в еврокубки, и это имеет большое значение для Палмера.



"В наших силах занять шестое место, и это важная вещь для нас. "Челси" — большой клуб, и каждый из нас хочет финишировать выше, чем шестое место, но вам нужно учитывать, где мы были в начале сезона".



"Возвращение в Европу стало бы шагом в правильном направлении. Это все — заслуга тренера. Все игроки обожают тренера и хотят сражаться за него", — цитирует Палмера BBC.