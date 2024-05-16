Тухель потребовал от "Баварии" купить Фернандеша

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель готов остаться на своем посту, если клуб купит ему капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.

"Бавария" еще в феврале объявила, что Тухель покинет свой пост в конце сезона, однако гранд Бундеслиги так и не смог найти замену Томасу.



Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник один за другим отвергли "Баварию", в результате чего клуб решил пересмотреть свое решение по Тухелю.



Как сообщает The Independent, Тухель готов заключить новый контракт с "Баварией", если получит гарантии насчет двух приобретений в летнее трансферное окно.



Прежде всего Тухель хочет 29-летнего Фернандеша — особенно в свете нависшей над "Баварией" угрозы лишиться Джамала Мусиалу, которого надеется переменить "Манчестер Сити".



Помимо позиции плеймейкера, Тухель желает укрепить опорную зону. Приобретение Жоау Палиньи из "Фулхэма" сорвалось в заключительный день летнего трансферного окна, и Томас считает это одной из основных причин бестрофейного сезона "Баварии".