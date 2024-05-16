"Арсенал" сыграет против "Эвертона" в старой форме

"Арсенал" решил не использовать свою новую домашнюю форму в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Эвертона".

Ранее в четверг "Арсенал" представил свою новую домашнюю форму от Adidas на сезон 2024/25, как это традиционно делают многие клубы перед заключительным туром.



Пресса сразу же сообщила, что подопечные Микеля Артеты примерят новую форму против "Эвертона" в ближайшее воскресенье, однако позже поступило уточнение, что этого не случится.



Как сообщает Daily Mail, "Арсенал" принял решение использовать в предстоящем матче на "Эмирейтс" старую форму, потому что все еще сохраняет шансы на завоевание титула Премьер-Лиги, хотя для этого "канонирам" необходима осечка "Манчестер Сити" в параллельном матче против "Вест Хэма".



Правила Премьер-Лиги гласят, что при использовании новой формы клуб должен подать соответствующее уведомление за 14 дней, но "Арсенал" этого сознательно не сделал. Возможно, дело в суеверии, а, возможно, "канониры" решили не создавать дискомфорт игрокам от непривычных футболок, трусов и гетр.