Эдерсон пропустит остаток сезона из-за перелома глазницы

Голкипер "Манчестер Сити" пропустит матч заключительного тура Премьер-Лиги и финал Кубка Англии из-за перелома глазницы.

Эдерсон был заменен на 69-й минуте победного для "Сити" матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувший вторник (0:2).



Эдерсон на время потерял сознание после столкновения с защитником "шпор" Кристианом Ромеро. 30-летний бразилец даже попытался продолжить игру, но был вынужден уступить свое место на поле Штефану Ортеге.



Теперь, после диагностированного у Эдерсона перелома, именно Ортега будет защищать ворота "Сити" и против "Вест Хэма" дома в ближайшее воскресенье, и против "Манчестер Юнайтед" на "Уэмбли" 25 мая.



Как напоминает BBC, Ортега провел все матчи "Сити" в Кубке Англии и Кубке Лиги в двух последних сезонах, поэтому Штефан с высокой вероятностью сыграл бы против "Юнайтед" на следующей неделе, даже если бы Эдерсон был доступен.