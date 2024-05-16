Новая домашняя форма "Сити" на сезон 2024/25 (ФОТО)

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2024/25 "Манчестер Сити" представил домашнюю форму на сезон 2024/25 от своего технического спонсора Puma.

Новая форма выполнена в традиционном для "Сити" небесно-голубом цвете, а ее особенностью являются вышитый нитками код "0161" — телефонный код города Манчестер.

При изготовлении этой формы компания Puma применила все самые современные технологии, включая Dry-CELL по отводу влаги от тела.

Новая футболка минимум на 95% изготовлена из переработанного сырья.

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Манчестер Сити на сезон 2024/25


Метки Puma, Манчестер Сити, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. moneycity 16.05.2024 16:07 # moneycity
    КОРОЛЕВСКАЯ!!!
    Лучшая форма из тех, что уже показали.
    Правильно пума делает, что не добавляет золотые чемпионские элементы в форму, как в прошлом сезоне адидас добавили золотые вставки в форму гг, а Арсенал в итоге обосрался.

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  2. suddenly 16.05.2024 16:07 # suddenly
    У меня зазвонил телефон.
    - Кто говорит?
    - Слон.

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  3. chelsea-69 16.05.2024 16:03 # chelsea-69
    Челсею тож надо на пуму перейти

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