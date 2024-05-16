Новая домашняя форма "Сити" на сезон 2024/25 (ФОТО)

"Манчестер Сити" представил домашнюю форму на сезон 2024/25 от своего технического спонсора Puma.

Новая форма выполнена в традиционном для "Сити" небесно-голубом цвете, а ее особенностью являются вышитый нитками код "0161" — телефонный код города Манчестер.



При изготовлении этой формы компания Puma применила все самые современные технологии, включая Dry-CELL по отводу влаги от тела.



Новая футболка минимум на 95% изготовлена из переработанного сырья.



































