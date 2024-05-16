Новая домашняя форма "Сити" на сезон 2024/25 (ФОТО)
"Манчестер Сити" представил домашнюю форму на сезон 2024/25 от своего технического спонсора Puma.
Новая форма выполнена в традиционном для "Сити" небесно-голубом цвете, а ее особенностью являются вышитый нитками код "0161" — телефонный код города Манчестер.
При изготовлении этой формы компания Puma применила все самые современные технологии, включая Dry-CELL по отводу влаги от тела.
Новая футболка минимум на 95% изготовлена из переработанного сырья.
16.05.2024 16:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЕВСКАЯ!!!
Лучшая форма из тех, что уже показали.
Правильно пума делает, что не добавляет золотые чемпионские элементы в форму, как в прошлом сезоне адидас добавили золотые вставки в форму гг, а Арсенал в итоге обосрался.
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У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
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Челсею тож надо на пуму перейти
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