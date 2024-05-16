"Сити" начал переговоры о возвращении Фримпонга

"Манчестер Сити" вступил в переговоры с представителями крайнего защитника "Байера" Джереми Фримпонга.

Фримпонг является ключевым игроком "Байера", который до сих пор не потерпел ни одного поражения в этом сезоне, достиг финалов Кубка Германии с Лигой Европы и уже оформил чемпионство в Бундеслиге.



Своей игрой в Леверкузене 23-летний голландец, забивший 14 голов и отдавший 12 результативных передач в этом сезоне, привлек огромное внимание больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Астон Виллу", "Баварию" и "Реал".



Однако HITC утверждает что "Сити" пытается опередить конкурентов и уже находится в контакте с лагерем Фримпонга, который как раз и является продуктом академии "горожан".



"Сити" рассматривает Фримпонга, не сыгравшего ни одного официального матча за "горожан", в качестве преемника для Кайла Уолкера, которому позже в мае исполняется 34.



Контракт Фримпонга с "Байером" предусматривает отступные в 34 миллиона фунтов, и "Сити" может комфортно позволить себе такие траты.