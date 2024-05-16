"Сити" начал переговоры о возвращении Фримпонга

Джереми Фримпонг "Манчестер Сити" вступил в переговоры с представителями крайнего защитника "Байера" Джереми Фримпонга.

Фримпонг является ключевым игроком "Байера", который до сих пор не потерпел ни одного поражения в этом сезоне, достиг финалов Кубка Германии с Лигой Европы и уже оформил чемпионство в Бундеслиге.

Своей игрой в Леверкузене 23-летний голландец, забивший 14 голов и отдавший 12 результативных передач в этом сезоне, привлек огромное внимание больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Астон Виллу", "Баварию" и "Реал".

Однако HITC утверждает что "Сити" пытается опередить конкурентов и уже находится в контакте с лагерем Фримпонга, который как раз и является продуктом академии "горожан".

"Сити" рассматривает Фримпонга, не сыгравшего ни одного официального матча за "горожан", в качестве преемника для Кайла Уолкера, которому позже в мае исполняется 34.

Контракт Фримпонга с "Байером" предусматривает отступные в 34 миллиона фунтов, и "Сити" может комфортно позволить себе такие траты.


Метки Байер, Манчестер Сити, Фримпонг

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2024 15:00

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  1. chelsea-69 16.05.2024 16:05 # chelsea-69
    дурачки до сих пор пишут про какое-то ФФП.

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  2. moneycity 16.05.2024 15:28 # moneycity
    КОРОЛИ в прошлом году оформили требл, в этом АПЛ и КА практически, а всякие дурачки до сих пор пишут про какое-то ФФП.

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  3. gin 16.05.2024 15:21 # gin
    Сити каждый год может спокойно тратить 150-200 млн на трансферы, а очки за нарушения ФФП будут забирать у Эвертонов, Ноттингемов и т.д.

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  4. high-malvern 16.05.2024 15:16 # high-malvern
    КОРОЛИ!

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