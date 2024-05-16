Тен Хаг: "Эти игроки сделают все для победы в финале Кубка Англии"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг пообещал, что его команда сделает все возможное для победы над "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.
Накануне "Юнайтед" сыграл свой заключительный домашний матч в сезоне 2023/24, одержав победу 3:2 над "Ньюкаслом".
Как Тен Хаг и обещал, после матча он не стал прощаться с публикой "Олд Траффорд", однако Эрик все же обратился с речью к болельщикам и дал обещание насчет дерби Манчестера на "Уэмбли" 25 мая.
"От лица игроков, персонала и себя лично я хочу поблагодарить всех вас за великолепную поддержку на протяжении этого сезона".
"Как вы знаете, это был непростой сезон, но одна вещь оставалась неизменной. Это ваша поддержка команды".
"Но этот сезон еще не завершен. Сперва нам предстоит отправиться к "Брайтону" за тремя очками, а затем мы отправимся на "Уэмбли".
"И я обещаю вам, что эти игроки сделают все — все — для того, чтобы завладеть этим кубком и вернуться с ним на "Олд Траффорд".
"И мы уверены, что вы будете поддерживать нас там. Мы благодарим вас. Вы — лучшие болельщики в мире. Спасибо вам", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
16.05.2024 14:00
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в прошлом году так же говорил.
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Твой лысый пиздак освистали уже, съеби уже после кубка нахуй наконец.
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