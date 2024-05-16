Светская хроника за четверг
"Манчестер Юнайтед" хочет Джаррада Брантуэйта и Амаду Онана. "Арсенал" вступил в борьбу за Жоау Невеша. Энтони Гордон не нужен "Ливерпулю". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в защитнике Джарраде Брантуэйте и полузащитнике Амаду Онана из "Эвертона". (Manchester Evening News)
"Арсенал" добавил Жоау Невеша из "Бенфики" в список своих целей на лето. Однако целью номер один "канониров" среди полузащитников остается Мартин Субименди из "Реал Сосьедад". (TBR Football)
"Ливерпуль" ожидает интереса из Саудовской Аравии к голкиперу Алиссону и нападающему Мохамеду Салаху. (The Guardian)
"Ливерпуль" не заинтересован в нападающем "Ньюкасла" Энтони Гордоне. (Ben Jacobs)
Целью "Ливерпуля" является вингер "Лидса" Крисенсио Саммервилл. (TEAMtalk)
"Вест Хэм" надеется, что назначение Хулена Лопетеги главным тренером поможет клубу приобрести нападающего "Севильи" Юссефа Эн-Несири. Еще одной целью "красных дьяволов" является Доминик Соланке из "Борнмута". (talkSPORT)
ПСЖ задумывается о приглашении нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета. (The Sun)
"Челси" готовит новое предложение о покупке нападающего "Палмейраса" Эстевао Виллиана, уже договорившись с самим игроком. (Fabrizio Romano)
Полузащитник "Челси" Конор Галлахер не хочет переходить в "Ньюкасл" и предпочитает остаться в Лондоне, если ему суждено сменить клуб летом. (Football Insider)
Несмотря на выход в Лигу Чемпионов, "Астон Вилле" нужно продать минимум одного игрока летом, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги. (The Sun)
"Вилла" собирается купить крайнего защитника, полузащитника и нападающего летом. (Football Insider)
Нападающий "Саутгемптона" Че Адамс договаривается о переходе свободным агентом в "Вулверхэмптон". (Football Transfers)
Дортмундская "Боруссия" заинтересована в 18-летнем полузащитнике "Сандерленда" Джобе Беллингеме. (Football Insider)
Другое
Томас Тухель возобновил переговоры о том, чтобы остаться главным тренером "Баварии" на следующий сезон. (talkSPORT)
Тухель остается в шорт-листе "Юнайтед" на замену Эрику Тен Хагу. (The Times)
"Ливерпуль" будет среди клубов, которые проголосуют против отказа от системы VAR в Премьер-Лиге. (Sky Sports)
В ближайшие дни "Вилла" подтвердит Adidas как своего нового технического спонсора. (Football Insider)
Агент вингера "Пэлас" Майкла Олисе был дисквалифицирован на полгода. (BBC)
Вместо заключительного домашнего матча "Юнайтед" в сезоне сэр Джим Рэтклифф предпочел посетить игру "Ниццы" против ПСЖ. (The Sun)
Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд купил новый "Роллс-Ройс" за 700,000 фунтов вместо разбитого в сентябре. (The Sun)
Знаменитый фанат "Арсенала" Пирс Морган надел футболку "Тоттенхэма" перед матчем против "Манчестер Сити", а после поражения "шпор" со счетом 0:2 назвал команду Анге Постекоглу "жалкой кучкой неудачников". (The Sun)
16.05.2024 13:00
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Губернатор Самарской области выдал чиновника за «неравнодушного жителя» Тольятти, который просит вырубить лес ради строительства дороги
На своей странице во «ВКонтакте» Азаров написал, что «неравнодушный житель Комсомольского района Тольятти» Сергей Зайцев попросил построить дорогу, чтобы уменьшить пробки. По утверждению Азарова, «люди давно ждали» этого строительства, и деньги на проект уже выделены.
Как обратили внимание журналисты издания «Осекин», Сергей Зайцев — это управляющий микрорайоном, в котором планируют построить дорогу; он получает зарплату в администрации городского округа. В сообщении Азарова это никак не упоминается. При этом, как пишет «Засекин», большинство жителей Комсомольского района выступают против строительства дороги.
По словам одной из жительниц, вопрос о вырубке леса трижды выносился на голосование: в первые два раза люди «с большим перевесом» проголосовали против, а с третьей попытки администрации удалось добиться «незначительного перевеса» в пользу вырубки. При этом большинство жителей о проведении третьего голосования не знали.
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Пидарастерка милая моя,или к папочке)
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Владимир В П - владеет миром
достоин достоин достоин
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Си ДзынПутин Vo98
Короли это го Мира
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ЗАГЛОТ
ЛYЗEPXYЙ
ЧЕМПИОНШИП
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Русский с китайцем – братья навек
- Путин
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Слава герою и слава русскому оружию! 26 июля, возглавляя расчет противотанкового комплекса «Корнет», старший лейтенант Жарский занял заранее подготовленную точку и поразил танк «Леопард 2А6», что привело к детонации его боекомплекта. Сменив позицию, Иван поразил в упор БМП «Бредли», уничтожив его экипаж. В ходе второй волны наступления противника расчет И. Жарского своими умелыми действиями уничтожил в бою еще шесть БМП-2. В результате противник отступил.
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Бабуля и фатимуля люто горят от величия ИМПЕРАТОРОВ
и это прекрасно
это значит императоры на верном пути
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"Ливерпуль" будет среди клубов, которые проголосуют против отказа от системы VAR в Премьер-Лиге. (Sky Sports)
Источник: http://fapl.ru/posts/107643/?c=1
Правление колбасников официально подтвердили свое трех значное айсикью. Тот кто пушит тему с отменой вара - шайка уебанов.
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15.05.2024 23:49 #
skydreams
горит пизда
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Источник: http://fapl.ru/posts/107621/?c=1#c7926010
Ухахахахахахахахах, пенсопеджики уже даже не скрывают, что являются лгбт-фанатками пидорского фк Поносси.
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https://www.youtube.com/watch?v=b3dqNC0r7EI
церемония мейшанов
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Китай
Пекин
Си Дзиньпин
Наши братушки
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это полено из эвертона второй магваер и за дарма не нужен, а вот негра можно за 20 подписать. в защиту МЮ нужен Сильва
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Как на самом деле расшифровывается «Wi-Fi»?
По словам Фила Белэнджера, одного из основателей Wi-Fi Alliance (альянс компаний — пионеров беспроводных технологий, созданный в 1999 году), это название вообще ничего не значит, и изначально это вовсе не аббревиатура. Расшифровку придумали позже, потому что люди постоянно требовали объяснений.
Термин Wi-Fi создала маркетинговая фирма Interbrand, которой было поручено придумать запоминающееся название для новой технологии. Технический вариант вовсе назывался IEEE 802.11, но это совсем не благозвучно.
Interbrand представила список из 10 различных названий, но в итоге выбрали Wi-Fi. В компании объяснили его так: «Мы предложили данный вариант, потому что, по опросам, людям понравилось сходство с термином Hi-Fi, означающим высокую точностью воспроизведения аудио. А в нашем случае ассоциация срабатывала уже с темой высококачественного соединения без потерь».
Уже позже, в качестве компромисса с аудиторией, пришлось придумать расшифровку Wireless Fidelity («беспроводная точность») и включить ее в слоган. Белэнджер до сих пор считает это неуклюжей попыткой дополнить и без того отличный бессмысленный вариант.
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Россия
Путин
Ливерпуль
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