Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" хочет Джаррада Брантуэйта и Амаду Онана. "Арсенал" вступил в борьбу за Жоау Невеша. Энтони Гордон не нужен "Ливерпулю". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в защитнике Джарраде Брантуэйте и полузащитнике Амаду Онана из "Эвертона". (Manchester Evening News)



"Арсенал" добавил Жоау Невеша из "Бенфики" в список своих целей на лето. Однако целью номер один "канониров" среди полузащитников остается Мартин Субименди из "Реал Сосьедад". (TBR Football)



"Ливерпуль" ожидает интереса из Саудовской Аравии к голкиперу Алиссону и нападающему Мохамеду Салаху. (The Guardian)



"Ливерпуль" не заинтересован в нападающем "Ньюкасла" Энтони Гордоне. (Ben Jacobs)



Целью "Ливерпуля" является вингер "Лидса" Крисенсио Саммервилл. (TEAMtalk)



"Вест Хэм" надеется, что назначение Хулена Лопетеги главным тренером поможет клубу приобрести нападающего "Севильи" Юссефа Эн-Несири. Еще одной целью "красных дьяволов" является Доминик Соланке из "Борнмута". (talkSPORT)



ПСЖ задумывается о приглашении нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета. (The Sun)



"Челси" готовит новое предложение о покупке нападающего "Палмейраса" Эстевао Виллиана, уже договорившись с самим игроком. (Fabrizio Romano)



Полузащитник "Челси" Конор Галлахер не хочет переходить в "Ньюкасл" и предпочитает остаться в Лондоне, если ему суждено сменить клуб летом. (Football Insider)



Несмотря на выход в Лигу Чемпионов, "Астон Вилле" нужно продать минимум одного игрока летом, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги. (The Sun)



"Вилла" собирается купить крайнего защитника, полузащитника и нападающего летом. (Football Insider)



Нападающий "Саутгемптона" Че Адамс договаривается о переходе свободным агентом в "Вулверхэмптон". (Football Transfers)



Дортмундская "Боруссия" заинтересована в 18-летнем полузащитнике "Сандерленда" Джобе Беллингеме. (Football Insider)



Другое



Томас Тухель возобновил переговоры о том, чтобы остаться главным тренером "Баварии" на следующий сезон. (talkSPORT)



Тухель остается в шорт-листе "Юнайтед" на замену Эрику Тен Хагу. (The Times)



"Ливерпуль" будет среди клубов, которые проголосуют против отказа от системы VAR в Премьер-Лиге. (Sky Sports)



В ближайшие дни "Вилла" подтвердит Adidas как своего нового технического спонсора. (Football Insider)



Агент вингера "Пэлас" Майкла Олисе был дисквалифицирован на полгода. (BBC)



Вместо заключительного домашнего матча "Юнайтед" в сезоне сэр Джим Рэтклифф предпочел посетить игру "Ниццы" против ПСЖ. (The Sun)



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд купил новый "Роллс-Ройс" за 700,000 фунтов вместо разбитого в сентябре. (The Sun)



Знаменитый фанат "Арсенала" Пирс Морган надел футболку "Тоттенхэма" перед матчем против "Манчестер Сити", а после поражения "шпор" со счетом 0:2 назвал команду Анге Постекоглу "жалкой кучкой неудачников". (The Sun)