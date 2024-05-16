Новая домашняя форма "Арсенала" на сезон 2024/25 (ФОТО)
"Арсенал" представил свою новую домашнюю форму от технического спонсора Adidas на сезон 2024/25.
Главной деталью новой формы является использование символа "Арсенала" в виде пушки на месте эмблемы клуба. Артиллерийского орудие возвращается на переднюю сторону игровых футболок впервые с сезона 1989/90.
Новая форма выполнена в традиционных для "Арсенала" красном и белых цветах с синими полосками на рукавах и в области шеи.
Впервые команда Микеля Артеты примерит новую форму в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Эвертона" в ближайшее воскресенье.
16.05.2024 12:00
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Последние комментарии:
Какая-то слишком простая. Не понимаю, почему они на такую согласились.
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норм, но значки слишком большие , вульгарные
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четкая, вообще все красные джерзи выглядят топово, кроме формы мю.
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Как будто бы прежние были лучше. Выездные особенно
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дрянь
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Лого Абибаса больше, чем лого бейгуннеров
Это все, что нужно знать об этом пидорском сообществе
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в такой только кацапа хоронить
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паль с рынка для детей
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в этой форме поднимем кубок АПЛ!
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До сих пор ору как адидас сделали калонирам форму с золотыми вставками на этот сезон, потому что расчёт был на их победу в апл в прошлом сезоне ахаха
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