Новая домашняя форма "Арсенала" на сезон 2024/25 (ФОТО)

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2024/25 "Арсенал" представил свою новую домашнюю форму от технического спонсора Adidas на сезон 2024/25.

Главной деталью новой формы является использование символа "Арсенала" в виде пушки на месте эмблемы клуба. Артиллерийского орудие возвращается на переднюю сторону игровых футболок впервые с сезона 1989/90.

Новая форма выполнена в традиционных для "Арсенала" красном и белых цветах с синими полосками на рукавах и в области шеи.

Впервые команда Микеля Артеты примерит новую форму в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Эвертона" в ближайшее воскресенье.

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Арсенала на сезон 2024/25


Метки Adidas, Арсенал, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 580

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Последние комментарии:




  1. pavlix76 16.05.2024 12:39 # pavlix76
    Какая-то слишком простая. Не понимаю, почему они на такую согласились.

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  2. quavo 16.05.2024 12:33 # quavo
    норм, но значки слишком большие , вульгарные

    (ответить)

  3. bangladesh 16.05.2024 12:30 # bangladesh
    четкая, вообще все красные джерзи выглядят топово, кроме формы мю.

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  4. bmw-e34 16.05.2024 12:26 # bmw-e34
    Как будто бы прежние были лучше. Выездные особенно

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  5. b84 16.05.2024 12:23 # b84
    дрянь

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  6. vagifspurs 16.05.2024 12:21 # vagifspurs
    Лого Абибаса больше, чем лого бейгуннеров

    Это все, что нужно знать об этом пидорском сообществе

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  7. jabajaba 16.05.2024 12:16 # jabajaba
    в такой только кацапа хоронить

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  8. meshuggah 16.05.2024 12:14 # meshuggah
    паль с рынка для детей

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  9. arsapsih2024 16.05.2024 12:12 # arsapsih2024
    в этой форме поднимем кубок АПЛ!

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  10. moneycity 16.05.2024 12:02 # moneycity
    До сих пор ору как адидас сделали калонирам форму с золотыми вставками на этот сезон, потому что расчёт был на их победу в апл в прошлом сезоне ахаха

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