Новая домашняя форма "Арсенала" на сезон 2024/25 (ФОТО)

"Арсенал" представил свою новую домашнюю форму от технического спонсора Adidas на сезон 2024/25.

Главной деталью новой формы является использование символа "Арсенала" в виде пушки на месте эмблемы клуба. Артиллерийского орудие возвращается на переднюю сторону игровых футболок впервые с сезона 1989/90.



Новая форма выполнена в традиционных для "Арсенала" красном и белых цветах с синими полосками на рукавах и в области шеи.



Впервые команда Микеля Артеты примерит новую форму в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Эвертона" в ближайшее воскресенье.































