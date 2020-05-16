Слота не страшит работа в "Ливерпуле"

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот заявил, что его не страшит испытание, связанное с работой в "Ливерпуле".

Ожидается, что уже на следующей неделе "Ливерпуль" подтвердит назначение Слота вместо покидающего клуб Юргена Клоппа.



Клопп обосновал свое решение уйти тем, что у него "закончилась энергия", и Слот это прекрасно понимает. Также Арне чувствует, работа в "Фейеноорде" хорошо его подготовился к "Ливерпулю".



"Думаю, почти каждый тренер топ-клуба находится на грани переутомления. Быть главным тренером — это очень тяжелая работа. Особенно топ-клуба, где перед тобой так много лидеров общественного мнения каждую неделю. В прошлом сезоне в "Фейеноорде" я по-настоящему испытал, насколько это тяжело".



"Означает ли переход в "Ливерпуль", что я окажусь под более высоким давлением? Так было бы, и если бы я остался в "Фейеноорде". На "Де Кейп" тоже высокие ожидания. Люди ожидают хорошего футбола и хороших результатов. Часто мы преуспевали, но ты, будучи тренером, постоянно трудишься над этим", — сообщил Слот Algemeen Dagblad.