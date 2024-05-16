Де Брюйне: "Дело еще не сделано"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне предупредил свою команду, что "дело еще не сделано" в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

В минувший вторник "Сити" сделал большой шаг к четвертому подряд титулу, выиграв свой отложенный матч — 0:2 в гостях у "Тоттенхэма".



Таким образом, "горожане" подходят к матчу заключительного тура Премьер-Лиги против "Вест Хэма", опережая "Арсенал" на два очка, однако Де Брюйне вспоминает, как в похожей ситуации его команда едва не совершила осечку на финише против "Брайтона" в сезоне 2018/19 и против "Астон Виллы" 12 месяцев спустя.



"Разумеется, мы были рады победить "Тоттенхэм", потому что это позволило нам оказаться в положении, в котором мы хотим быть в воскресенье, однако я не чувствую, что мы как-то особенно бурно отпраздновали эту победу".



"Разумеется, ты рад победе в матче, но мы знаем, что дело еще не сделано".



"Знаю, каждый говорит о том, насколько легко это будет, но мы уже проходили через это против "Брайтона" и "Виллы", и это никогда не бывает легко. Ты всегда под давлением, находясь в такой ситуации", — сообщил Де Брюйне Sky Sports.