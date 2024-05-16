Гордон: "Не вижу смысла в VAR"

Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон возмутился тем, что не заработал пенальти против "Манчестер Юнайтед".

Одного гола Гордона оказалось недостаточно, чтобы "Ньюкасл" избежал поражения 3:2 на "Олд Траффорд" в среду вечером.



Еще в первом тайме этого матч, когда счет был 1:0, Гордон упал в чужой штрафной, однако ни рефери Роберт Джонс, ни арбитр VAR Джарред Джиллетт предпочли не вмешиваться.



По мнению Гордона, это был чистый пенальти. В качестве своего аргумента Энтони приводит тот факт, что наступивший на него сзади Софьян Амрабат разорвал его гетру.



"Моя лодыжка действительно болит. Не уверен, насколько в порядке будет моя лодыжка".



"Я видел повторы, и это чистый пенальти. Рефери в поле мог ошибиться, но я не понимаю, в чем тогда смысл VAR. Она и существует, чтобы исправлять ошибки".



"Амрабат наступил на мой ахилл, а затем толкнул меня в спину. Каземиро забрал мяч, но перед этим случились два фола. Я просто не вижу смысла в VAR".



"Я сразу все понял и поэтому не стал апеллировать к рефери — все случилось быстро, и он может ошибиться. Я решил дождаться проверки VAR. Вы видели, как я говорил своим партнерам по команде, что это чистый пенальти".



"Но нам пришлось продолжить игру, хотя у меня не осталось гетры на ноге. Как это возможно?" — сообщил Гордон Sky Sports.