Гордон: "Не вижу смысла в VAR"

Энтони Гордон Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон возмутился тем, что не заработал пенальти против "Манчестер Юнайтед".

Одного гола Гордона оказалось недостаточно, чтобы "Ньюкасл" избежал поражения 3:2 на "Олд Траффорд" в среду вечером.

Еще в первом тайме этого матч, когда счет был 1:0, Гордон упал в чужой штрафной, однако ни рефери Роберт Джонс, ни арбитр VAR Джарред Джиллетт предпочли не вмешиваться.

По мнению Гордона, это был чистый пенальти. В качестве своего аргумента Энтони приводит тот факт, что наступивший на него сзади Софьян Амрабат разорвал его гетру.

"Моя лодыжка действительно болит. Не уверен, насколько в порядке будет моя лодыжка".

"Я видел повторы, и это чистый пенальти. Рефери в поле мог ошибиться, но я не понимаю, в чем тогда смысл VAR. Она и существует, чтобы исправлять ошибки".

"Амрабат наступил на мой ахилл, а затем толкнул меня в спину. Каземиро забрал мяч, но перед этим случились два фола. Я просто не вижу смысла в VAR".

"Я сразу все понял и поэтому не стал апеллировать к рефери — все случилось быстро, и он может ошибиться. Я решил дождаться проверки VAR. Вы видели, как я говорил своим партнерам по команде, что это чистый пенальти".

"Но нам пришлось продолжить игру, хотя у меня не осталось гетры на ноге. Как это возможно?" — сообщил Гордон Sky Sports.


Метки VAR, Гордон, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2024 08:00

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  1. pavlix76 16.05.2024 08:49 # pavlix76
    В сотый раз доказывается - проблема не в VAR, проблема в английских судьях. В других странах все работает классно. Снимут VAR, они будут ныть, что судейство предвзятое, в одну или другую пользу. Англичанам надо новое поколение судей.

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  2. glorfindel 16.05.2024 08:48 # glorfindel
    Уже года 3-4 не смотрю футбол, потому что ВАР убило все веселье от просмотра

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  3. alienripley 16.05.2024 08:05 # alienripley
    Полностью согласен ... ВАР в футболе не нужен.

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