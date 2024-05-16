Фернандеш обещает остаться, если МЮ этого хочет

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что останется на "Олд Траффорд", если клуб этого хочет.

В течение последней недели ходили упорные слухи о возможном отъезде Фернандеша из "Юнайтед" грядущим летом. Бруну сватали в "Баварию", "Интер", а также в Саудовскую Аравию.



В среду вечером Фернандеш вернулся на футбольное поле после травмы и помог "красным дьяволам" одержать победу 3:2 над "Ньюкаслом", а также коснулся темы насчет своего будущего.



"Я буду здесь до тех пор, пока клуб хочет обладать мной. Клуб хочет, чтобы я был частью его будущего, и я чувствую это. Я не хочу быть игроком, которым клуб не хочет обладать. Если по какой-то причине они не хотят обладать мной, я уйду, но если они хотят, я останусь", — сообщил Фернандеш Sky Sports.



Насчет будущего 29-летнего португальца высказался и главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг.



"Клуб хочет сохранить Бруну, абсолютно. Думаю, это бесспорно. Мне нужно посмотреть его интервью, но, насколько мне известно, он любит "Манчестер Юнайтед". Он любит фанатов "Манчестер Юнайтед", и он любит играть за "Манчестер Юнайтед". Это все, что мне известно".



"Он всегда старается изо всех сил. Он подает пример и играет, даже несмотря на травмы. Он любит футбол, но он хочет побеждать".



"Я очень доволен его игрой на протяжении сезона. Ему непросто, когда так много игроков вокруг него травмированы, и каждый раз ему приходится тащить команду", — сообщил Тен Хаг.