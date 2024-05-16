Почеттино было "больно видеть" удаление Джеймса

Рис Джеймс Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признался, что ему было "больно видеть" удаление своего капитана Риса Джеймса в матче Премьер-Лиги против "Брайтона".

В среду вечером "Челси" переиграл на выезде "Брайтон" со счетом 1:2, однако эта победа была омрачена для "синих" удалением Джеймса на 88-й минуте.

После вмешательства системы VAR 24-летний англичанин получил прямую красную карточку за то, что грубо отмахнулся от Жоао Педро.

Посколько это уже второе удаление Джеймса в этом сезоне, теперь Рис будет дисквалифицирован на матч заключительного тура Премьер-Лиги, а также на три игры в новой кампании.

Расстраивает Почеттино и то, что это был только второй матч для Джеймса после пяти месяцев отсутствия с травмой.

"Мне сложно выразить свое мнение, потому что у меня не было времени посмотреть повторы. Возможно, он разочарован".

"Но да, это было больно видеть. Больно, потому что это был замечательный футбольный вечер, а он — наш капитан и действительно важный игрок".

"Я расстроен, потому что теперь он пропустит этот матч и, возможно, несколько матчей в следующем сезоне", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Брайтон, Джеймс, Почеттино, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2024 06:00

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