МЮ победил "Ньюкасл" и сохранил шансы на еврокубки

Амад Диалло "Манчестер Юнайтед" сохранил шансы на попадание в еврокубки благодаря домашней победе над "Ньюкаслом" со счетом 3:2.

Выздоровевший капитан "красных дьяволов" Бруну Фернандеш вернулся в старт, заняв место Расмуса Хейлунда. Каземиро и Джонни Эванс вновь составили связку центральных защитников.

Впервые со 2 марта в старте у "сорок" вышел Киран Триппьер, заменив Тино Ливраменто.

"Юнайтед" не слишком убедительно выглядел первые минуты, но постепенно стал прибавлять. Хорошие моменты имели Амад Диалло и Алехандро Гарначо, однако голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка оба раза спас свою команду.

В конце концов хозяева наиграли на гол. На 31-й минуте оборона гостей просто провалилась, позволив Кобби Майну принять мяч в районе 11-метровой отметки и вторым касанием поразить ворота — 1:0.

"Сороки" активизировались после пропущенного гола, и вскоре Каземиро сбил в своей штрафной Энтони Гордона. Рефери и система VAR предпочли не вмешиваться.

Правда, уже в следующем эпизоде Каземиро исправился, когда головой вынес мяч с линии своих ворот.

Начало второго тайма "Юнайтед" просто проспал. Джейкоб Мерфи прострелил с угла штрафной к воротам, где Гордон вытянутой ногой отправил мяч в цель — 1:1.

На 52-й минуте "Ньюкаслу" удалось организовать атаку втроем против одного Амрабата, однако Софьян смог заблокировать удар Александера Исака.

Спустя пять пять минут последовал ответ "дьяволов". Диалло подкараулил отскок в штрафной после розыгрыша углового и мощно пробил с левой ноги в касание — 2:1.

Пропущенный гол разозлил "сорок", которые принялись раз за разом угрожать воротам Андре Онана. Особенно хороший момент был у Гордона, который слегка не попал ударом с острого угла.

Интрига продержалась до 84-й минуты, когда Расмус Хейлунд вошел в штрафную и нанес удар низом из-под защитника — 3:1.

На второй компенсированной минуте Льюис Холл дальним ударом вновь сделал разницу в счете минимальной, но для "камбэка" гостей было уже слишком поздно — 3:2.

Это был матч команд, которые представляли Англию в Лиге Чемпионов в этом сезоне, хотя по игре этого не скажешь — и у тех, и у других наблюдаются огромные проблемы. Однако МЮ и Эрику Тен Хагу победа была нужнее.

"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 16.05.2024 00:00

Количество просмотров Просмотров: 1065

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. nietzsche 16.05.2024 00:48 # nietzsche
    https://sun147-2.userapi.com/impg/JD_JItO-2a84r1gLCyhKBAw9vWw7RxVXhawMzA/x3K4Qg6kkcI.jpg?size=750x959&;quality=95&sign=1d3b3a4fd698e6ef12f91ba471ebad0a&type=album

    уникальный кадр

    (ответить)

  2. thegodfather 16.05.2024 00:44 # thegodfather
    Коул Палмер стал лучшим по количеству голевых действий (32) в Премьер-лиге. На счету молодой звезды 22 гола и 10 результативных передач.

    У него есть еще одна игра.

    [Mozo Football]

    Но лучшего офк отдадут фодену, чемпион жи есь хуль

    (ответить)

  3. fiezzo 16.05.2024 00:41 # fiezzo
    с Харьковом меня связывает одно маленькое и странное детское воспоминание.

    когда я был совсем маленьким и только начал ходить в школу, мы с прабабушкой были на тамошнем вокзале, на какой-то пересадке.

    я увидел надпись "Харкiв" на табло и меня немножечко переклинило.

    - Бабушка, почему на табло написано "Харькив", если правильно "Харьков"?
    - На украинском будет Харькив.
    - Но ведь правильно Харьков.
    - На украинском - Харькив.
    - Харьков!
    - Харькив.
    - Харьков!
    - Харькив.

    и так происходило довольно долго.

    уже не помню, специально ли я приставал с этим к своей бабке или же детский мозг словил реального клина, но вот вспомнилось что-то.

    а теперь - 2024 год. и маленький я- тогда оказался прав.

    правильно - Харьков.

    (ответить)

  4. hammersmith 16.05.2024 00:35 # hammersmith
    ШЛЕНЧЕ - ЭТО ГОВНО НА ПАЛОЧКЕ ДЛЯ ИМБЕЦИЛОВ.

    (ответить)

  5. skydreams 16.05.2024 00:32 # skydreams
    Палмер конечно красавчик, но главный топарь последних месяцев это Кайседо. Не нарадуюсь какого топаря подписали, тьфу тьфу чтоб без травм

    (ответить)

  6. moneycity 16.05.2024 00:32 # moneycity
    Миха, удали уникальные комментарии уникального уникума, иначе с него ещё год смеяться будут.

    (ответить)

  7. chuckie-lfc 16.05.2024 00:32 # chuckie-lfc
    удачи челсе в ле!!

    (ответить)

  8. hachidlo 16.05.2024 00:30 # hachidlo
    Уникальный долбаёб из Барнаула. А нет, ещё бабка же есть.

    (ответить)

  9. skydreams 16.05.2024 00:30 # skydreams
    завтра проснусь, чтобы уникальный кадр был на столе!

    (ответить)

  10. takernotagiver 16.05.2024 00:27 # takernotagiver
    Ладно, пора байки)

    (ответить)

  11. takernotagiver 16.05.2024 00:25 # takernotagiver
    Оборону Челси в матче против Арсенала на Эмиратах можно выразить этим скриншотом
    https://skrinshoter.ru/sPkMyoqDl8g?a

    (ответить)

  12. explosion 16.05.2024 00:24 # explosion
    Хочу увидеть уникальный кадр. Есть у кого?

    (ответить)

  13. thegodfather 16.05.2024 00:22 # thegodfather
    Уникальный кадр
    Етот ваш виталя...

    (ответить)

  14. moneycity 16.05.2024 00:22 # moneycity
    Уникальный кадр АХАХАХАХАХАХАХАХА

    (ответить)

  15. hachidlo 16.05.2024 00:21 # hachidlo
    Весь сезон Чолсей, играя на чили, пробивается в еврокубки. Ливерпуль, надрывая весь сезон свой брелочек, остаётся с разбитыми мечтами о недостижимой победе в апл, праздную квадрупль.

    (ответить)

  16. takernotagiver 16.05.2024 00:20 # takernotagiver
    Тьяго уже был готов отсосать после удаления
    https://skrinshoter.ru/sPkMyoqDl8g?a

    (ответить)

  17. moneycity 16.05.2024 00:20 # moneycity
    09.08.2023 14:28 #
    takernotagiver

    Сити, если не купит ещё игроков, заменяющих Мареза и Гюндогана, не светит никакое чемпионство. Всё видели как Арсенал прижал этот Сити в первом тайме и почти ничего не давал делать им в первом тайме. Я давно такой беспомощный Сити не видел. Лишь де Брейне смог привести в чувство это сборище футбольных зомби, которые от отчаяния только и перепасовались между собой. Из умных игроков у Сити остался только де Брейне, умеющих обострить игру. Остальные просто тупые бегунки и распасовщики. Тяжело им придётся

    Источник: http://fapl.ru/posts/102047/?c=1

    (ответить)

  18. b84 16.05.2024 00:20 # b84
    удачи челси в лк

    (ответить)

  19. yamateh 16.05.2024 00:16 # yamateh
    пенсы, только 5-е место попадает в ле, 6-е в конференцию
    если мю побеждает в ка, тогда мю и шпоры отправятся в ле, а челси останется без еврокубков

    (ответить)

  20. moneycity 16.05.2024 00:14 # moneycity
    Виталик заскринил неудачный кадр человека, который в неделю зарабатывает больше, чем он за всю жизнь и бегает с этим кадром всем показывает. Посмейтесь вместе с ним, ему одиноко под шконярём.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: