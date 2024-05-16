МЮ победил "Ньюкасл" и сохранил шансы на еврокубки
"Манчестер Юнайтед" сохранил шансы на попадание в еврокубки благодаря домашней победе над "Ньюкаслом" со счетом 3:2.
Выздоровевший капитан "красных дьяволов" Бруну Фернандеш вернулся в старт, заняв место Расмуса Хейлунда. Каземиро и Джонни Эванс вновь составили связку центральных защитников.
Впервые со 2 марта в старте у "сорок" вышел Киран Триппьер, заменив Тино Ливраменто.
"Юнайтед" не слишком убедительно выглядел первые минуты, но постепенно стал прибавлять. Хорошие моменты имели Амад Диалло и Алехандро Гарначо, однако голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка оба раза спас свою команду.
В конце концов хозяева наиграли на гол. На 31-й минуте оборона гостей просто провалилась, позволив Кобби Майну принять мяч в районе 11-метровой отметки и вторым касанием поразить ворота — 1:0.
"Сороки" активизировались после пропущенного гола, и вскоре Каземиро сбил в своей штрафной Энтони Гордона. Рефери и система VAR предпочли не вмешиваться.
Правда, уже в следующем эпизоде Каземиро исправился, когда головой вынес мяч с линии своих ворот.
Начало второго тайма "Юнайтед" просто проспал. Джейкоб Мерфи прострелил с угла штрафной к воротам, где Гордон вытянутой ногой отправил мяч в цель — 1:1.
На 52-й минуте "Ньюкаслу" удалось организовать атаку втроем против одного Амрабата, однако Софьян смог заблокировать удар Александера Исака.
Спустя пять пять минут последовал ответ "дьяволов". Диалло подкараулил отскок в штрафной после розыгрыша углового и мощно пробил с левой ноги в касание — 2:1.
Пропущенный гол разозлил "сорок", которые принялись раз за разом угрожать воротам Андре Онана. Особенно хороший момент был у Гордона, который слегка не попал ударом с острого угла.
Интрига продержалась до 84-й минуты, когда Расмус Хейлунд вошел в штрафную и нанес удар низом из-под защитника — 3:1.
На второй компенсированной минуте Льюис Холл дальним ударом вновь сделал разницу в счете минимальной, но для "камбэка" гостей было уже слишком поздно — 3:2.
Это был матч команд, которые представляли Англию в Лиге Чемпионов в этом сезоне, хотя по игре этого не скажешь — и у тех, и у других наблюдаются огромные проблемы. Однако МЮ и Эрику Тен Хагу победа была нужнее.
"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче
16.05.2024 00:00
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уникальный кадр
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Коул Палмер стал лучшим по количеству голевых действий (32) в Премьер-лиге. На счету молодой звезды 22 гола и 10 результативных передач.
У него есть еще одна игра.
[Mozo Football]
Но лучшего офк отдадут фодену, чемпион жи есь хуль
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с Харьковом меня связывает одно маленькое и странное детское воспоминание.
когда я был совсем маленьким и только начал ходить в школу, мы с прабабушкой были на тамошнем вокзале, на какой-то пересадке.
я увидел надпись "Харкiв" на табло и меня немножечко переклинило.
- Бабушка, почему на табло написано "Харькив", если правильно "Харьков"?
- На украинском будет Харькив.
- Но ведь правильно Харьков.
- На украинском - Харькив.
- Харьков!
- Харькив.
- Харьков!
- Харькив.
и так происходило довольно долго.
уже не помню, специально ли я приставал с этим к своей бабке или же детский мозг словил реального клина, но вот вспомнилось что-то.
а теперь - 2024 год. и маленький я- тогда оказался прав.
правильно - Харьков.
(ответить)
ШЛЕНЧЕ - ЭТО ГОВНО НА ПАЛОЧКЕ ДЛЯ ИМБЕЦИЛОВ.
(ответить)
Палмер конечно красавчик, но главный топарь последних месяцев это Кайседо. Не нарадуюсь какого топаря подписали, тьфу тьфу чтоб без травм
(ответить)
Миха, удали уникальные комментарии уникального уникума, иначе с него ещё год смеяться будут.
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удачи челсе в ле!!
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Уникальный долбаёб из Барнаула. А нет, ещё бабка же есть.
(ответить)
завтра проснусь, чтобы уникальный кадр был на столе!
(ответить)
Ладно, пора байки)
(ответить)
Оборону Челси в матче против Арсенала на Эмиратах можно выразить этим скриншотом
https://skrinshoter.ru/sPkMyoqDl8g?a
(ответить)
Хочу увидеть уникальный кадр. Есть у кого?
(ответить)
Уникальный кадр
Етот ваш виталя...
(ответить)
Уникальный кадр АХАХАХАХАХАХАХАХА
(ответить)
Весь сезон Чолсей, играя на чили, пробивается в еврокубки. Ливерпуль, надрывая весь сезон свой брелочек, остаётся с разбитыми мечтами о недостижимой победе в апл, праздную квадрупль.
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Тьяго уже был готов отсосать после удаления
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09.08.2023 14:28 #
takernotagiver
Сити, если не купит ещё игроков, заменяющих Мареза и Гюндогана, не светит никакое чемпионство. Всё видели как Арсенал прижал этот Сити в первом тайме и почти ничего не давал делать им в первом тайме. Я давно такой беспомощный Сити не видел. Лишь де Брейне смог привести в чувство это сборище футбольных зомби, которые от отчаяния только и перепасовались между собой. Из умных игроков у Сити остался только де Брейне, умеющих обострить игру. Остальные просто тупые бегунки и распасовщики. Тяжело им придётся
Источник: http://fapl.ru/posts/102047/?c=1
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удачи челси в лк
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пенсы, только 5-е место попадает в ле, 6-е в конференцию
если мю побеждает в ка, тогда мю и шпоры отправятся в ле, а челси останется без еврокубков
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Виталик заскринил неудачный кадр человека, который в неделю зарабатывает больше, чем он за всю жизнь и бегает с этим кадром всем показывает. Посмейтесь вместе с ним, ему одиноко под шконярём.
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