МЮ победил "Ньюкасл" и сохранил шансы на еврокубки

"Манчестер Юнайтед" сохранил шансы на попадание в еврокубки благодаря домашней победе над "Ньюкаслом" со счетом 3:2.

Выздоровевший капитан "красных дьяволов" Бруну Фернандеш вернулся в старт, заняв место Расмуса Хейлунда. Каземиро и Джонни Эванс вновь составили связку центральных защитников.



Впервые со 2 марта в старте у "сорок" вышел Киран Триппьер, заменив Тино Ливраменто.



"Юнайтед" не слишком убедительно выглядел первые минуты, но постепенно стал прибавлять. Хорошие моменты имели Амад Диалло и Алехандро Гарначо, однако голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка оба раза спас свою команду.



В конце концов хозяева наиграли на гол. На 31-й минуте оборона гостей просто провалилась, позволив Кобби Майну принять мяч в районе 11-метровой отметки и вторым касанием поразить ворота — 1:0.



"Сороки" активизировались после пропущенного гола, и вскоре Каземиро сбил в своей штрафной Энтони Гордона. Рефери и система VAR предпочли не вмешиваться.



Правда, уже в следующем эпизоде Каземиро исправился, когда головой вынес мяч с линии своих ворот.



Начало второго тайма "Юнайтед" просто проспал. Джейкоб Мерфи прострелил с угла штрафной к воротам, где Гордон вытянутой ногой отправил мяч в цель — 1:1.



На 52-й минуте "Ньюкаслу" удалось организовать атаку втроем против одного Амрабата, однако Софьян смог заблокировать удар Александера Исака.



Спустя пять пять минут последовал ответ "дьяволов". Диалло подкараулил отскок в штрафной после розыгрыша углового и мощно пробил с левой ноги в касание — 2:1.



Пропущенный гол разозлил "сорок", которые принялись раз за разом угрожать воротам Андре Онана. Особенно хороший момент был у Гордона, который слегка не попал ударом с острого угла.



Интрига продержалась до 84-й минуты, когда Расмус Хейлунд вошел в штрафную и нанес удар низом из-под защитника — 3:1.



На второй компенсированной минуте Льюис Холл дальним ударом вновь сделал разницу в счете минимальной, но для "камбэка" гостей было уже слишком поздно — 3:2.



Это был матч команд, которые представляли Англию в Лиге Чемпионов в этом сезоне, хотя по игре этого не скажешь — и у тех, и у других наблюдаются огромные проблемы. Однако МЮ и Эрику Тен Хагу победа была нужнее.



"Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл". Отчет о матче