"Челси" одержал четвертую победу подряд
"Челси" одержал четвертую подряд победу в Премьер-Лиге, переиграв на выезде "Брайтон" со счетом 1:2.
В старте у "чаек" произошло два изменения. Вместо Йоэла Велтмана и Данни Уэлбека появились Тарик Лэмпти и Жоао Педро.
У "синих" на скамейку запасных переместился Тиаго Силва, позволив Мало Гюсто выйти с первых минут.
Начало матча осталось за гостями, которые значительно больше владели мячом и оказывали давление на чужие ворот. Хозяева лишь огрызнулись неточным ударом Симона Адингра.
На 16-й минуте Факундо Буонанотте в подкате сбил Марка Кукурелью в своей штрафной. Изначально рефери Майкл Солсбери указал на 11-метровую отметку, но после похода к монитору у бровки осознал свою ошибку и отменил пенальти.
"Челси" продолжил играть первым номером и на 34-й минуте открыл счет. Кукурелья навесил с левого фланга, а Коул Палмер пробил головой с ближнего угла вратарской площади — 0:1.
В концовке тайма мяч еще раз побывал в воротах "Брайтона", но гол Николаса Джексона был отменен из-за фола на Лэмпти. Перед самым уходом на перерыва "чайки" огрызнулись ударом головой Педро, однако "синих" спас Джордже Петрович.
Вскоре после начала второго тайма Паскаль Гросс упустил верную возможность сравнять счет, с близкого расстояния не попав по воротам.
А вот "Челси" свой шанс использовал. Гюсто ворвался в штрафную с правого фланга и покатил в центр площадки, откуда удар в касание нанес вышедший на замену Кристофер Нкунку — 0:2.
В остатке матча хозяева не оставляли попыток размочить счет, но лишь смогли спровоцировать вышедшего на замену Риса Джеймса на удаление, да попасть в штангу ворот Петровича. Только когда компенсированное время была на исходе, Уэлбек замкнул прострел Педро к ближней штанге — 1:2.
"Челси" определенно прибавил в концовке сезона. "Синие" превзошли своего соперника по игре и три очка полностью заслужили. "Брайтон" был плох, особенно с учетом домашнего характера матча.
"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче
15.05.2024 23:55
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Жаль Риса, с одной стороны год лечишь травму и потом тебя бьют по ногам конечно сложно совладать эмоциями.
С победой пенсов! Лига конференции наш)
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Забавный кадр
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Too little, too late. Ta ta, bold-headed mfer 7hag, get those Garnacho and Hojlund bums with you, moron, and piss the fuck off.
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Если шпоры проиграют, а мы победим, то кто попадёт в ЛЕ?
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С ПОБЕДОЙ! Молодцы парни. С Чайками тяжко играть, особенно когда выходят игроки на замену в нападение наваливаясь на тебя. Ладно главное в след туре не проиграть и ЛЕ в кармане! Молодцы манки упростили задачу Челси.
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надо обходить шпор в последнем туре, КАМОН КРАСИФФ
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Я уж думал, Членсы отсосать приготовились. Вот Тьяго Сильва точно практиковался перед выходом
https://skrinshoter.ru/sPkl988LfGx?a
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Это абсолютно другой Челси.
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с победой, но без валидола в конце никак
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ИМПЕРАТОРЫ, ХУЛЕ
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