"Челси" одержал четвертую победу подряд

"Челси" одержал четвертую подряд победу в Премьер-Лиге, переиграв на выезде "Брайтон" со счетом 1:2.

В старте у "чаек" произошло два изменения. Вместо Йоэла Велтмана и Данни Уэлбека появились Тарик Лэмпти и Жоао Педро.



У "синих" на скамейку запасных переместился Тиаго Силва, позволив Мало Гюсто выйти с первых минут.



Начало матча осталось за гостями, которые значительно больше владели мячом и оказывали давление на чужие ворот. Хозяева лишь огрызнулись неточным ударом Симона Адингра.



На 16-й минуте Факундо Буонанотте в подкате сбил Марка Кукурелью в своей штрафной. Изначально рефери Майкл Солсбери указал на 11-метровую отметку, но после похода к монитору у бровки осознал свою ошибку и отменил пенальти.



"Челси" продолжил играть первым номером и на 34-й минуте открыл счет. Кукурелья навесил с левого фланга, а Коул Палмер пробил головой с ближнего угла вратарской площади — 0:1.



В концовке тайма мяч еще раз побывал в воротах "Брайтона", но гол Николаса Джексона был отменен из-за фола на Лэмпти. Перед самым уходом на перерыва "чайки" огрызнулись ударом головой Педро, однако "синих" спас Джордже Петрович.



Вскоре после начала второго тайма Паскаль Гросс упустил верную возможность сравнять счет, с близкого расстояния не попав по воротам.



А вот "Челси" свой шанс использовал. Гюсто ворвался в штрафную с правого фланга и покатил в центр площадки, откуда удар в касание нанес вышедший на замену Кристофер Нкунку — 0:2.



В остатке матча хозяева не оставляли попыток размочить счет, но лишь смогли спровоцировать вышедшего на замену Риса Джеймса на удаление, да попасть в штангу ворот Петровича. Только когда компенсированное время была на исходе, Уэлбек замкнул прострел Педро к ближней штанге — 1:2.



"Челси" определенно прибавил в концовке сезона. "Синие" превзошли своего соперника по игре и три очка полностью заслужили. "Брайтон" был плох, особенно с учетом домашнего характера матча.



"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче