"Челси" одержал четвертую победу подряд

Кристофер Нкунку "Челси" одержал четвертую подряд победу в Премьер-Лиге, переиграв на выезде "Брайтон" со счетом 1:2.

В старте у "чаек" произошло два изменения. Вместо Йоэла Велтмана и Данни Уэлбека появились Тарик Лэмпти и Жоао Педро.

У "синих" на скамейку запасных переместился Тиаго Силва, позволив Мало Гюсто выйти с первых минут.

Начало матча осталось за гостями, которые значительно больше владели мячом и оказывали давление на чужие ворот. Хозяева лишь огрызнулись неточным ударом Симона Адингра.

На 16-й минуте Факундо Буонанотте в подкате сбил Марка Кукурелью в своей штрафной. Изначально рефери Майкл Солсбери указал на 11-метровую отметку, но после похода к монитору у бровки осознал свою ошибку и отменил пенальти.

"Челси" продолжил играть первым номером и на 34-й минуте открыл счет. Кукурелья навесил с левого фланга, а Коул Палмер пробил головой с ближнего угла вратарской площади — 0:1.

В концовке тайма мяч еще раз побывал в воротах "Брайтона", но гол Николаса Джексона был отменен из-за фола на Лэмпти. Перед самым уходом на перерыва "чайки" огрызнулись ударом головой Педро, однако "синих" спас Джордже Петрович.

Вскоре после начала второго тайма Паскаль Гросс упустил верную возможность сравнять счет, с близкого расстояния не попав по воротам.

А вот "Челси" свой шанс использовал. Гюсто ворвался в штрафную с правого фланга и покатил в центр площадки, откуда удар в касание нанес вышедший на замену Кристофер Нкунку — 0:2.

В остатке матча хозяева не оставляли попыток размочить счет, но лишь смогли спровоцировать вышедшего на замену Риса Джеймса на удаление, да попасть в штангу ворот Петровича. Только когда компенсированное время была на исходе, Уэлбек замкнул прострел Педро к ближней штанге — 1:2.

"Челси" определенно прибавил в концовке сезона. "Синие" превзошли своего соперника по игре и три очка полностью заслужили. "Брайтон" был плох, особенно с учетом домашнего характера матча.

"Брайтон" — "Челси". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2024 23:55

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Последние комментарии:




  1. yamateh 16.05.2024 00:05 # yamateh
    Жаль Риса, с одной стороны год лечишь травму и потом тебя бьют по ногам конечно сложно совладать эмоциями.
    С победой пенсов! Лига конференции наш)

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  2. takernotagiver 16.05.2024 00:05 # takernotagiver
    Забавный кадр
    https://skrinshoter.ru/sPkMyoqDl8g?a

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  3. imf-tau 16.05.2024 00:04 # imf-tau
    Too little, too late. Ta ta, bold-headed mfer 7hag, get those Garnacho and Hojlund bums with you, moron, and piss the fuck off.

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  4. ataman 16.05.2024 00:01 # ataman
    Если шпоры проиграют, а мы победим, то кто попадёт в ЛЕ?

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  5. chelsiukpro 16.05.2024 00:00 # chelsiukpro
    С ПОБЕДОЙ! Молодцы парни. С Чайками тяжко играть, особенно когда выходят игроки на замену в нападение наваливаясь на тебя. Ладно главное в след туре не проиграть и ЛЕ в кармане! Молодцы манки упростили задачу Челси.

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  6. thegodfather 15.05.2024 23:59 # thegodfather
    надо обходить шпор в последнем туре, КАМОН КРАСИФФ

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  7. takernotagiver 15.05.2024 23:58 # takernotagiver
    Я уж думал, Членсы отсосать приготовились. Вот Тьяго Сильва точно практиковался перед выходом
    https://skrinshoter.ru/sPkl988LfGx?a

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  8. reddebil 15.05.2024 23:58 # reddebil
    Это абсолютно другой Челси.

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  9. skydreams 15.05.2024 23:58 # skydreams
    с победой, но без валидола в конце никак

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  10. thegodfather 15.05.2024 23:57 # thegodfather
    ИМПЕРАТОРЫ, ХУЛЕ

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