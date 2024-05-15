Каррагер: "Ортега выиграл для "Сити" титул"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что своим сейвом против "Тоттенхэма" голкипер "Манчестер Сити" Штефан Ортега принес своей команде титул Премьер-Лиги.

Появившись на замену вместо травмированного Эдерсона во втором тайме, на 86-й минуте, когда счет был 0:1, Ортега не позволил капитану "Тоттенхэма" Сону Хен Мину реализовать выход один на один.



Каррагер считает, что эта победа 0:2 открывает "Сити" прямую дорогу к титулу. Джейми сравнивает сейв Ортеги с памятным голом Венсана Компани за "горожан" против "Лестера" в концовке сезона 2018/19.



"Если говорить о созданных моментах, то я давно не видел, чтобы кто-нибудь доставлял "Манчестер Сити" столько проблем, как доставил "Тоттенхэм".



"Сегодня вечером Ортега в одиночку выиграл для них чемпионскую гонку Премьер-Лиги. Разумеется, это был длинный сезон, в течение которого много всего произошло, но если бы не его сейв при счете 0:1, "Арсенал" выиграл бы лигу. Настолько близко это было".



"Будучи фанатом "Ливерпуля", я вспоминают тот удар Венсана Компани против "Лестера". Сейчас такой момент случился для фанатов "Арсенала".



"Фанаты "Арсенала" будут вспоминать этот момент Сона ближайшие пять, 10 лет. Даже если они выиграют титул в ближайшие пять лет — а у них есть шансы на это, потому что они обладают отличной командой с отличным тренером, — этот момент будет преследовать их", — цитирует Каррагера Sky Sports.