Шансы Тен Хага сохранить работу оцениваются как "50 на 50"

Шансы главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага сохранить работу оцениваются как "50 на 50".

Тен Хаг уже несколько месяцев находится под огромным давлением из-за неудовлетворительных результатов, однако план "Юнайтед" всегда состоял в том, чтобы определиться с дальнейшей судьбой Эрика только после окончания сезона.



По информации The Guardian, решение по Тен Хагу будет принято в следующие несколько дней после финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" 25 мая.



В данный момент шансы Тен Хага избежать увольнения составляют 50 на 50, однако Эрик может укрепить свое положение завоеванием трофея на "Уэмбли".



Если "Юнайтед" решит отказаться от услуг Тен Хага, чей контракт истекает в следующем году, то на место Эрика смогут претендовать Киран Маккенна, Томас Франк, Томас Тухель, Грэм Поттер и Гарет Саутгейт.