Клубы Премьер-Лиги проголосуют по отказу от VAR

VAR Клубы Премьер-Лиги проведут голосование насчет того, чтобы отказаться от системы VAR со следующего сезона.

VAR была внедрена в Премьер-Лиге еще в 2019 году, но до сих пор вызывает огромные нарекания.

Этот сезон не стал исключением, будучи омраченным рядом спорных инцидентов. Некоторые команды, игроки и тренеры считает, что VAR ставит под угрозу честность соревновательного процесса.

Как сообщает The Athletic, предложение отказаться от VAR было выдвинуто "Вулверхэмптоном", а голосование пройдет в рамках ежегодной встречи клубов Премьер-Лиги 6 июня.

Чтобы принять эту идею, требуются голоса минимум 14 из 20 клубов дивизиона.


Метки VAR, Вулверхэмптон, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2024 21:00

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  1. alexomck 15.05.2024 21:12 # alexomck
    Глупость какая

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  2. moneycity 15.05.2024 21:08 # moneycity
    Любыми способами стараются прервать доминацию КОРОЛЕЙ.

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  3. charmk 15.05.2024 21:05 # charmk
    я за отказ, задолбало каждое решение 20 минут проверять.
    пускай будет что-то волшебное в этом футболе

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  4. takernotagiver 15.05.2024 21:01 # takernotagiver
    Ебанулись? От тупых судей отказаться за пультами ВАР. ВАР - это благо

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