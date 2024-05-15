Клубы Премьер-Лиги проголосуют по отказу от VAR
Клубы Премьер-Лиги проведут голосование насчет того, чтобы отказаться от системы VAR со следующего сезона.
VAR была внедрена в Премьер-Лиге еще в 2019 году, но до сих пор вызывает огромные нарекания.
Этот сезон не стал исключением, будучи омраченным рядом спорных инцидентов. Некоторые команды, игроки и тренеры считает, что VAR ставит под угрозу честность соревновательного процесса.
Как сообщает The Athletic, предложение отказаться от VAR было выдвинуто "Вулверхэмптоном", а голосование пройдет в рамках ежегодной встречи клубов Премьер-Лиги 6 июня.
Чтобы принять эту идею, требуются голоса минимум 14 из 20 клубов дивизиона.
15.05.2024 21:00
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Последние комментарии:
Глупость какая
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Любыми способами стараются прервать доминацию КОРОЛЕЙ.
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я за отказ, задолбало каждое решение 20 минут проверять.
пускай будет что-то волшебное в этом футболе
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Ебанулись? От тупых судей отказаться за пультами ВАР. ВАР - это благо
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