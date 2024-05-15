Клубы Премьер-Лиги проголосуют по отказу от VAR

Клубы Премьер-Лиги проведут голосование насчет того, чтобы отказаться от системы VAR со следующего сезона.

VAR была внедрена в Премьер-Лиге еще в 2019 году, но до сих пор вызывает огромные нарекания.



Этот сезон не стал исключением, будучи омраченным рядом спорных инцидентов. Некоторые команды, игроки и тренеры считает, что VAR ставит под угрозу честность соревновательного процесса.



Как сообщает The Athletic, предложение отказаться от VAR было выдвинуто "Вулверхэмптоном", а голосование пройдет в рамках ежегодной встречи клубов Премьер-Лиги 6 июня.



Чтобы принять эту идею, требуются голоса минимум 14 из 20 клубов дивизиона.