"Арсенал" проявляет серьезный интерес к нападающему "РБ Лейпциг" Беньямину Шешко в преддверии летнего трансферного окно.

По информации The Telegraph, другие претендующие на Шешко клубы считают "Арсенал" фаворитом в борьбе за 20-летнего игрока сборной Словении.



Укрепление передней линии является одним из приоритетов для "Арсенала" на летнее окно, и в данный момент у "канониров" просто нет центрального нападающего типа Шешко, который обладает физической мощью и ростом в 195 см.



Шешко только прошлым летом перебрался в Лейпциг", до этого проведя четыре года в родственном "Ред Булл" из Зальцбурга. В этом сезоне немецкой Бундеслиги Беньямин забил 13 голов в 30 матчах.



Сейчас Шешко находится в превосходной форме, забивая в каждом из шести последних матчей за "РБ Лейпциг". За свою сборную Беньямин отличился 11 раз в 28 матчах.



Согласно слухам, отступные по контракту Шешко с "РБ Лейпциг" выросли с 43 до 64 миллионов фунтов благодаря успехам Беньямина на футбольном поле.