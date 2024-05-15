"Арсенал" проявляет серьезный интерес к Шешко

Беньямин Шешко "Арсенал" проявляет серьезный интерес к нападающему "РБ Лейпциг" Беньямину Шешко в преддверии летнего трансферного окно.

По информации The Telegraph, другие претендующие на Шешко клубы считают "Арсенал" фаворитом в борьбе за 20-летнего игрока сборной Словении.

Укрепление передней линии является одним из приоритетов для "Арсенала" на летнее окно, и в данный момент у "канониров" просто нет центрального нападающего типа Шешко, который обладает физической мощью и ростом в 195 см.

Шешко только прошлым летом перебрался в Лейпциг", до этого проведя четыре года в родственном "Ред Булл" из Зальцбурга. В этом сезоне немецкой Бундеслиги Беньямин забил 13 голов в 30 матчах.

Сейчас Шешко находится в превосходной форме, забивая в каждом из шести последних матчей за "РБ Лейпциг". За свою сборную Беньямин отличился 11 раз в 28 матчах.

Согласно слухам, отступные по контракту Шешко с "РБ Лейпциг" выросли с 43 до 64 миллионов фунтов благодаря успехам Беньямина на футбольном поле.


Метки Арсенал, РБ Лейпциг, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 598

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 15.05.2024 21:11 # alexomck
    Новый Бендтнер

    (ответить)

  2. felix-the-cat 15.05.2024 20:10 # felix-the-cat
    Как раз за 2-3 место побороться ухехехех

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: